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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. مرسيدس GLA بخصم 70%

مرسيدس GLA 200
مرسيدس GLA 200

تقدم العلامة التجارية العريقة مرسيدس باقة من أقوى السيارات الجديدة عالمياً، ومن أشهرها سيارة مرسيدس GLA CLASS ، وتعتبر من أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، وشهدت تخفيضا يصل الى 70% .

مرسيدس GLA 200

كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

مرسيدس GLA 200

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس GLA 200

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس GLA 200 موديل 2023 نحو 9,019 دولار.

 

 

 

 

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