أحدث أسعار شيفروليه لانوس في مصر

تعتبر السيارة الكورية لانوس أحد أشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، وتعتبر من أكثر السيارات مبيعا في سوق المستعمل، خاصة من زيادة أسعار السيارات الجديدة.

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

شيفروليه لانوس موديل 2009

مواصفات شيفروليه لانوس موديل 2009

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

شيفروليه لانوس موديل 2009

أسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.