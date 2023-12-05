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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس EQA الكروس أوفر الجديدة بمصر

أسعار مرسيدس EQA
أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

كشفت شركة مرسيدس المتخصصة في صناعة السيارات الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس EQA  الكهربائية ، حيث تنتمي EQA الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، والتي تتمكن من السير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة .

 أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

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- مواصفات مرسيدس EQA  الكروس أوفر الكهربائية :

 أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تتواجد سيارة مرسيدس EQA  الكروس اوفر الكهربائية الجديدة داخل الأسواق بالعديد من المميزات منها ، عجلات مقاس  20 بوصة، وبها إطارات خاصة، وحافة جديدة للعتبات الجانبية، وبها عجلة قيادة بتصميم جديد، وأشرطة صعود جديدة، وباقة USB، و شاشة ملتيميديا مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام ملتيميديا MBUX مطور .

- أبعاد مرسيدس EQA  الكهربائية الجديدة :

 أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تتوافر سيارة مرسيدس EQA  الكروس أوفر الكهربائية داخل الأسواق بطول 4463 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1613 مم .

- محرك مرسيدس EQA الكهربائية الجديدة :

 مقصورة مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تستخدم سيارة مرسيدس EQA الجديدة محركات كهربائية تعطيها قوة 140 كيلووات، أي ما يعادل 190 حصان ، وبها بطارية سعه 70.5 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 560 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية :

 أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تباع سيارة مرسيدس EQA الكروس أوفر الكهربائية داخل سوق السيارات العالمي بسعر 50.777 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 700 ألف جنيه تقريباً .

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