سعر مرسيدس EQA الكروس أوفر الجديدة بمصر

كشفت شركة مرسيدس المتخصصة في صناعة السيارات الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس EQA الكهربائية ، حيث تنتمي EQA الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، والتي تتمكن من السير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة .

أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

- مواصفات مرسيدس EQA الكروس أوفر الكهربائية :

أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تتواجد سيارة مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية الجديدة داخل الأسواق بالعديد من المميزات منها ، عجلات مقاس 20 بوصة، وبها إطارات خاصة، وحافة جديدة للعتبات الجانبية، وبها عجلة قيادة بتصميم جديد، وأشرطة صعود جديدة، وباقة USB، و شاشة ملتيميديا مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام ملتيميديا MBUX مطور .

- أبعاد مرسيدس EQA الكهربائية الجديدة :

أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تتوافر سيارة مرسيدس EQA الكروس أوفر الكهربائية داخل الأسواق بطول 4463 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1613 مم .

- محرك مرسيدس EQA الكهربائية الجديدة :

مقصورة مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تستخدم سيارة مرسيدس EQA الجديدة محركات كهربائية تعطيها قوة 140 كيلووات، أي ما يعادل 190 حصان ، وبها بطارية سعه 70.5 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 560 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية :

أسعار مرسيدس EQA الكروس اوفر الكهربائية

تباع سيارة مرسيدس EQA الكروس أوفر الكهربائية داخل سوق السيارات العالمي بسعر 50.777 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 700 ألف جنيه تقريباً .