مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART المميزة .. صور

يبدو أن شركة MANHART، المتخصصة في مجال تعديل السيارات، تواصل إبهار متابعيها، وخاصة محبي العلامة التجارية الألمانية والنجمة الثلاثية الأشهر على الإطلاق "مرسيدس"، ولكن هذه المرة خرجت عن المألوف، بعد أن أعطت حزمة ترقياتها الجديدة لأحد إصدارات فئة الـ"فان".

مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART

خضعت السيارة مرسيدس بنز V Class من فئة الـ 7 مقاعد العائلية، إلى ترقيات MANHART المميزة، والتي جعلتها تتمتع بمظهر خارجي مختلف، بدءًا من الواجهة، والتي حصلت على صادم متعدد الفتحات الهوائية معاد تصميمه، وباللون الاسود اللامع، مع جنوط رياضية متعددة الأضلاع وبشكل مزدوج، حيث وصل قياسها إلى 20 إنش.

مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART

وتأتي السيارة مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART، بعدد 4 مخارج للعادم تتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى بعض التوسيعات والتغيرات، التي تجعل هذه النسخة تحمل مفهومًا قويًا بشكل أكثر عدوانية، بالاضافة إلى تمتعها بعواكس ضوئية، حساسات حركة بالجزء الخلفي.

مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART

وظهرت السيارة مرسيدس بنز V Class بتعديلات توحي بتقليل الارتفاع، وهو جزء من الخطة الميكانيكية التي خضعت لها هذه النسخة، ومن الداخل ظهرت السيارة ببعض اللمسات العصرية مع ملصقات كربونية، وإضاءة في طابلوه السيارة باللون الازرق البحري، مع وجود شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وعدد كبير من التقنيات القياسية التي تتمتع بها.

مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART

مرسيدس بنز V Class بعد ترقيات MANHART

تأتي السيارة مرسيدس بنز V Class بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء ليس تقليديًا، حيث يضم نظاما متطورا، مع محرك تيربو ديزل مزدوج، قادر على انتاج قوة قدرها 280 حصانا و 584 نيوتن متر من عزم الدوران.