سيارات 2024 بالسعر الرسمي دون زيادات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة ، ويبحث المواطنين المصريين عن تلك السيارات؛ لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة، بالإضافة إلى أنها تباع بدون أوفر برايس (زيادات سعرية)، ومن ضمن هذه السيارات: «نيسان جوك - شيري أريزو 5 - مرسيدس B 200 - كيا سبورتاج - إم جي 5».
1- نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك
تحصل سيارة نيسان جوك الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
تباع سيارة نيسان جوك موديل 2022 بدون زيادات سعرية بسعر يصل الي 511 ألف جنيه .
2- شيرى أريزو 5 موديل 2024
قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تصل الي 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر .
يصل سعر سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 الرسمي الي 645 ألف جنيه بدون زيادات سعرية .
3- ام جى 5 موديل 2024 السيدان
عزم دوران سيارة ام جى 5 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة حصانيه تصل الي 120 حصان، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية .
سعر سيارة ام جى 5 موديل 2024 بدون زيادات يصل الي 889 ألف جنيه .
4- مرسيدس B 200 موديل 2023 الكروس أوفر
زودت سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 بمحرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
يبلغ سعر سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بدون أوفر برايس الي مليون و 675 ألف جنيه .
5- كيا سبورتاج موديل 2024 الـ SUV
سعة خزان وقود سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 يصل الي 54 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك .
تتواجد سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه وذلك هو السعر الرسمي بدون زيادات .