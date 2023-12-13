سيارات 2024 بالسعر الرسمي دون زيادات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة ، ويبحث المواطنين المصريين عن تلك السيارات؛ لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة، بالإضافة إلى أنها تباع بدون أوفر برايس (زيادات سعرية)، ومن ضمن هذه السيارات: «نيسان جوك - شيري أريزو 5 - مرسيدس B 200 - كيا سبورتاج - إم جي 5».

1- نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك

سعر نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك

تحصل سيارة نيسان جوك الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2022 بدون زيادات سعرية بسعر يصل الي 511 ألف جنيه .

2- شيرى أريزو 5 موديل 2024

مواصفات شيرى اريزو 5 موديل 2024

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تصل الي 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر .

يصل سعر سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 الرسمي الي 645 ألف جنيه بدون زيادات سعرية .

3- ام جى 5 موديل 2024 السيدان

مواصفات ام جى 5 موديل 2024 السيدان

عزم دوران سيارة ام جى 5 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة حصانيه تصل الي 120 حصان، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية .

سعر سيارة ام جى 5 موديل 2024 بدون زيادات يصل الي 889 ألف جنيه .

4- مرسيدس B 200 موديل 2023 الكروس أوفر

مرسيدس B 200 موديل 2023 الكروس أوفر الجديدة

زودت سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 بمحرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بدون أوفر برايس الي مليون و 675 ألف جنيه .

5- كيا سبورتاج موديل 2024 الـ SUV

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الـ SUV

سعة خزان وقود سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 يصل الي 54 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك .

تتواجد سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه وذلك هو السعر الرسمي بدون زيادات .