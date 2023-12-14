أحدث أسعار نيسان باثفايندر في السعودية

تعتبر السيارة اليابانية نيسان باثفايندر موديل 2023 واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق السعودي، حيث تأتي بمجموعة من المواصفات الفاخرة.

نيسان باثفايندر موديل 2023

أسعار السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023:

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 166,099 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 181,089 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 192,297 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 206,716 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 226,283 ريال.

قياسات وأبعاد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023

الطول الكلي: 5.046 متر

العرض الكلي: 1.975 متر

الارتفاع الكلي: 1.795 متر

قاعدة العجلات: 2.900 متر

سعة صندوق السيارة: 470

نيسان باثفايندر موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023

تستمد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 قوتها من محرك يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 نحو 190 كيلومتر في الساعة، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8 ثوان فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر نحو 10.6 لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 74 لتر.

جاءت سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 من الخارج بتصميم قوي يحمل طابعاً رياضياً فاخراً مخصص لتحدي الطرق الوعرة والمهمات الصعبة بفضل هيكلها المتين وغطاء محرك أكبر حجماً وأكثر قوة من الطراز السابق، ومصابيح LED أمامية ومصدات جانبية ذات شكل عائم على شكل حرف U وستتوفر بـ 14 لوناً بما في ذلك 5 طلاءات ثنائية اللون.

تأتي سيارة سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 من الداخل بمجموعة من الإضافات والمميزات حسب فئة وسعر الطراز ويظهر ذلك من خلال المقصورة الداخلية الواسعة والمميزة والتي توفر مساحة تخزينية كبيرة، ومقاعد قابلة للتدفئة ذاتياً، وتنجيد من الجلود الفاخرة وفتحة سقف بانورامية، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة تعمل باللمس، وشاشة رأسية ذكية بقياس 10 بوصة، وشاشة معلومات وترفية ذكية بقياس 9 بوصة.