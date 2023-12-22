نيسان قشقاي تعود من جديد للسوق المصري .. اعرف الأسعار

تواصل اصدارات شركة نيسان من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن عودة النسخة الشهيرة "قشقاي" مجددًا، وتعد هذه السيارة واحدة من اشهر طرازات الـ SUV، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية.

وتوقفت نيسان عن طرح السيارة منذ عام 2022، حيث كانت الفئة الأولى تقدم بسعر رسمي يبلغ 579 ألف جنيه، ولكن مع عودة هذه النسخة ارتفعت اسعار نفس الفئة بقيمة قدرها 762.500 جنيه، ليصل سعرها الرسمي بعد مقدار الفروقات إلى مليون و341.500 جنيه.

نيسان قشقاي

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة نيسان قشقاي بعد عودتها للسوق المصري.

نيسان قشقاي

ابعاد السيارة نيسان قشقاي

الطول 4425 مم.

العرض 1835 مم.

الارتفاع 1625 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 180 مم.

طول قاعدة العجلات 2665 مم.

نيسان قشقاي

القدرات الفنية للسيارة نيسان قشقاي

تعتمد السيارة نيسان قشقاي على محرك رباعي الاسطوانات، 1300 CC "تيربو"، بقوة إجمالية بلغت 148 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الجر الامامي.

نيسان قشقاي

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، مع متسوط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.1 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

نيسان قشقاي

اسعار السيارة نيسان قشقاي الرسمية في مصر

الفئة الأولى مليون و341 ألف و500 جنيه ألف جنيه ألف جنيه بدلاً من 579 ألف جنيه.

الفئة الثانية مليون و406 ألف و500 جنيه بدلاً من 614 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مليون و477 ألف و500 جنيه بدلاً من 654 ألف جنيه.