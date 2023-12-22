أرخص سيارة تقدمها بيستون في مصر.. تعرف عليها

ارتفعت اسعار بيستون T55 للمرة الأولى بعد طرح موديلات 2024، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية قدرها 30 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وعلى الرغم من هذه الزيادة تعد هي ارخص سيارة تنتمي للفئة الرياضية حاليًا بين طرازات العلامة التجارية في مصر، حيث لم يتم الكشف عن اسعار النسخة T33 والتي كانت تمتلك لقب الارخص سعرًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة بيستون T55 بعد زيادات ديسمبر بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية للسيارة.

بيستون T55 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة بيستون T55

محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

4 سلندر.

قوة اجمالية بلغت 169 حصان.

عزم دوران 258 نيوتن متر.

ناقل حركة 7 غيار أوتوماتيك.

تقنية الجر الأمامي للعجلات.

شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ولعرض الوسائط.

بيستون T55 موديل 2024

مكيف هواء.

زجاج أمامي وخلفي كهربائي الأداء، وكذلك للمرايات الجانبية.

نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جنوط رياضية.

انذار مانع للسرقة.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS و EBD.

بيستون T55 موديل 2024

اسعار السيارة بيستون T55 موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر

الفئة الأولى بيستون T55 موديل 2024 بسعر مليون و105 الف جنيه بدلاً من مليون و75 الف جنيه.

الفئة الثانية بيستون T55 موديل 2024 بسعر مليون و165 الف جنيه بدلاً من مليون و135 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيستون T55 موديل 2024 بسعر مليون و245 ألف جنيه بدلاً من مليون و215 ألف جنيه.