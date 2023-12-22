عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها بيستون في مصر.. تعرف عليها

بيستون T55 موديل
بيستون T55 موديل 2024

ارتفعت اسعار بيستون T55 للمرة الأولى بعد طرح موديلات 2024، حيث شهدت هذه النسخة زيادة سعرية قدرها 30 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وعلى الرغم من هذه الزيادة تعد هي ارخص سيارة تنتمي للفئة الرياضية حاليًا بين طرازات العلامة التجارية في مصر، حيث لم يتم الكشف عن اسعار النسخة T33 والتي كانت تمتلك لقب الارخص سعرًا.

أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري

أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي اليابانية في مصر .. كم يبلغ سعرها؟

ما هي أرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. وكم سعرها؟

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات وأسعار

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة بيستون T55 بعد زيادات ديسمبر بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية للسيارة.

بيستون T55 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة بيستون T55

 

  • محرك تيربو سعة 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية بلغت 169 حصان.
  • عزم دوران 258 نيوتن متر.
  • ناقل حركة 7 غيار أوتوماتيك.
  • تقنية الجر الأمامي للعجلات.
  • شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ولعرض الوسائط.
بيستون T55 موديل 2024
  • مكيف هواء.
  • زجاج أمامي وخلفي كهربائي الأداء، وكذلك للمرايات الجانبية.
  • نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • جنوط رياضية.
  • انذار مانع للسرقة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS و EBD.
بيستون T55 موديل 2024

اسعار السيارة بيستون T55 موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر

 

الفئة الأولى بيستون T55 موديل 2024 بسعر مليون و105 الف جنيه بدلاً من مليون و75 الف جنيه.

الفئة الثانية بيستون T55 موديل 2024 بسعر مليون و165 الف جنيه بدلاً من مليون و135 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيستون T55 موديل 2024 بسعر مليون و245 ألف جنيه بدلاً من مليون و215 ألف جنيه.

بيستون T55 موديل 2024
بيستون T55 بيستون T55 السيارة بيستون T55 اسعار السيارة بيستون T55 اسعار السيارة بيستون T55 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

موضوعات متعلقة

ارتفاعات تصل لـ65 ألف جنيه .. أسعار نيسان صني الجديدة

نيسان في الصدارة..حجم مبيعات السيارات اليابانية والكورية والصينية خلال 2023

بقوة 700 حصان .. شاهد أقوى تعديل لـ مرسيدس CLK 200

أسعار جيلي كول راي الجديدة موديل 2024 .. صور

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

حصاد 2023 .. السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً في مصر "بالأسعار"

كيا تقدم سياتها الجديدة "سونيت" 2024 "FACELIFT" .. صور

أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

ترشيحاتنا

الفراعنة نمبر 1.. رمضان السيد: أرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

سرايا القدس: قصف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس

تنكروا في زي شرطة.. عصابة تختطف قنصل بريطاني في الإكوادور|شاهد

بشاير الخير.. 3 أزمات اقتصاية تتخلص منها مصر في 2024 الدولار أقواها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ