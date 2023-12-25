اركب هيونداي بايون 2022 كسر زيرو بهذا السعر

ظهرت السيارة هيونداي بايون موديل 2022، للبيع على الإنترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

وتأتي هذه السيارة ضمن طرازات الفئة الأولى، وتضم من الداخل نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث، مكيف هواء، زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية التحكم، سنتر لوك، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، وريموت تحكم، وإنذار مانع للسرقة.

هيونداي بايون

وتعتمد السيارة هيونداي بايون على تصميم الهاتشباك الرياضي، مع ابعاد خارجية بلغت 1500 مم للارتفاع الكلي، و165 لارتفاع السيارة عن الأرض الذي يسمى بالخلوص، بينما تأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 4180 مم، و1557 مم للعرض، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 411 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2580 مم.

هيونداي بايون

وتضم السيارة وسائد هوائية أمامية، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني، ونظام إيموبليزر، مع اضاءة LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية ذات مظهر عصري، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، إضافة إلى مصابيح أمامية حادة.

هيونداي بايون

وتعتمد السيارة هيونداي بايون فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تستغرق السيارة 10.4 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

هيونداي بايون

سعر السيارة هيونداي بايون كسر زيرو 2022

ظهرت السيارة هيونداي بايون للبيع تحت حالة "كسر الزيرو" ضمن موديلات 2022 على الانترنت، بسعر يبلغ مليون جنيه.