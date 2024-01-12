أصغر سيارة هاتشباك فرنسية موديل 2024 في مصر .. اعرف سعرها

يضم السوق المصري عددا كبيرا من طرازات 2024، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الخارجية سواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام أو الهاتشباك، بالاضافة إلى العلامات التجارية ايضا، ومنها طرازات الصانع الفرنسي.

وتعد السيارة ستروين C3، أصغر سيارة فرنسية مقدمة بالسوق المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى عائلة الهاتشباك، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، هما FEEL و SHINE، مع سعر رسمي يبدأ من 949 الف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار ومواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2024 في السوق المصري.

ستروين C3 موديل 2024

مواصفات ستروين C3 موديل 2024

ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيارات.

دفع أمامي.

محرك 1200 سي سي.

قوة اجمالية للمحرك 110 أحصنة.

مرايا جانبية كهربائية ضم.

قفل مركزي للابواب.

ريموت تحكم.

ستروين C3 موديل 2024

نظام مانع السرقة.

زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة.

جنوط رياضية.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

ستروين C3 موديل 2024

مصابيح ضباب.

سبويلر خلفي.

نظام صوتي ترفيهي.

مكابح ABS مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

وسائد هوائية للحماية.

ستروين C3 موديل 2024

أسعار ستروين C3 موديل 2024 الرسمية في مصر

أول فئة أوتوماتيك FEEL ستروين C3 موديل 2024 بسعر 949 الف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك SHINE ستروين C3 موديل 2024 بسعر مليون و79 الف جنيه.