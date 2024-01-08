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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. صور

جيلي GX3 PRO موديل
جيلي GX3 PRO موديل 2024

يحتوي السوق المصري على باقة من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو بحسب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية صاحبة الشعبية الكبيرة.

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ووسط تنوع السيارات التي تنتمي للفئة الرياضية، تظل النسخة جيلي GX3 PRO هي الأرخص سعرًا، حيث يتم تقديمها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، كما تعد أحدث سيارة تقدمها العلامة التجارية جيلي في السوق المصري.

 جيلي GX3 PRO موديل 2024 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار جيلي GX3 PRO موديل 2024 الرسمية في مصر، بالإضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

 

مواصفات وتجهيزات جيلي GX3 PRO موديل 2024 

 

  • مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب.
  • ريموت تحكم، إنذار، نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • زجاج خلفي مظلل، مرايات جانبية كهربائية.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.
  • عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم "مالتي فانكشن".
 جيلي GX3 PRO موديل 2024 
  • كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، حساسات ركن.
  • جنوط رياضية، اقطاب ثنائية على جانبي السقف.
  • نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB.
  • وسائد هوائية AIRBAGS للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج EBD.
 جيلي GX3 PRO موديل 2024 
  • برنامج الثبات الالكتروني ESP.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك "دفع أمامي".
  • محرك 1500 سي سي 4 سلندر.
  • عزم اقصى للدوران 140 نيوتن متر، قوة إجمالية 103 حصان.
 جيلي GX3 PRO موديل 2024 

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 الرسمي في مصر 

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 779 ألفا و900 جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري.

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