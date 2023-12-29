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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سعر للزيرو.. اركب هذه السيارة موديل 2024

بي واي دي F3
بي واي دي F3

تتصدر السيارة بي واي دي F3 قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات 2024 المطروحة في السوق المصري، وتقدم السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى مانيوال والثانية أوتوماتيكية الاداء، وبسعر رسمي يبدأ من 550 الف جنيه.

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ونقدم في سياق هذا الموضوع احدث اسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات التي تتعلق بها.

بي واي دي F3

مواصفات وتجهيزات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

 

  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • زجاج كهربائي لجميع النوافذ.
  • مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.
  • مكيف هواء يدوي.
  • وسائد هوائية للحماية بالناحية الأمامية.
  • عجلة قيادة قابلة للامالة باور ستيرنج.
  • نظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX.
بي واي دي F3
  • جنوط رياضية.
  • اضاءة نهارية.
  • مصابيح حادة الشكل.
  • شبكة متعددة المقاطع الهوائية.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي.
  • قوة 108 حصان.
  • عزم دورن 145 نيوتن متر.
  • سرع قصوى 180 كم/س.
بي واي دي F3

ابعاد وقياسات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

 

  • طول كلي 4533 مم.
  • عرض كلي 1705 مم.
  • ارتفاع كلي 1490 مم.
  • ارتفاع عن الارض "خلوص" السيارة 170 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2600 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية تسع لـ 360 لتر.
  • خزان وقود سعة اجمالية 50 لتر.
بي واي دي F3

اسعار ارخص سيارة في مصر موديل 2024 "بي واي دي F3"

 

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بسعر 550,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 635,000 جنيه.

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