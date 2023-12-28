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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ160 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك هاتشباك

دايو ماتيز
دايو ماتيز

يريد الكثير من الاشخاص شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات اوتوماتيكي، وبسعر مناسب، وسط تنوع الموديلات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة الهاتشباك، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات.

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وتعد السيارة دايو ماتيز واحدة من اشهر السيارات التي تنتمي إلى هذه الفئة، حيث تعد محط اهتمام كبير للباحثين عن سيارة صغيرة الحجم، تحمل شعار الصانع الكوري الجنوبي، وتعتبر هذه النسخة بالفعل هي اصغر اصدارات شركة دايو الكورية.

دايو ماتيز 

وتأتي السيارة دايو ماتيز بمصابيح أمامية اقرب للشكل الدائري، مع مفوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة للحجم الكلي، وظهرت السيارة "ماتيز" للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، ضمن موديلات 2002.

دايو ماتيز 

وتحتاج هذه النسخة إلى بعض الاعمال الخارجية الخاصة بالسمكرة، بينا تظهر بحالة داخلية جيدة، وتحتوي على نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل ركزي للابواب، ولعل من ابرز ما يميز النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

وتعمل السيارة دايو ماتيز موديل 2002 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك سعة 800 سي سي انجكشن، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 52 حصان لكل 5900 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 69 نيوتن متر لكل 4600 دورة في الدقيقة.

دايو ماتيز 

سعر السيارة دايو ماتيز موديل 2002 

 

تباع السيارة دايو ماتيز موديل 2002 بعد أم ظهرت على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 160 ألف جنيه.

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