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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 95 ألف جنيه فقط .. اشتر أشهر سيارة من هيونداي

هيونداي اكسيل
هيونداي اكسيل

استطاعت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي"، من تقديم عدد كبير من الطرازات المتنوعة للسوق المصري، والتي تنوعت من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية بين الرياضية والهاتشباك والسيدان.

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وتعتبر السيارة هيونداي اكسيل واحدة من اشهر سيارات السيدان التي قدمتها هيونداي بالسوق المصري، والتي مازالت تتصدر سوق السيارات المستعملة، كأحد ابرز السيارات الاعتمادية، حيث تكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى سهولة صيانتها، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة.

هيونداي اكسيل

وظهرت السيارة هيونداي اكسيل للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة جيدة إلى جانب إنتمائها لموديلات 1998، وتبدو السيارة من الخارج بحالة ممتازة مع طلاء محدث، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل.

هيونداي اكسيل

وتحتوي السيارة هيونداي اكسيل موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على فرش جلد لجميع المقاعد والارضية، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي بالناحية الامامية، مع قفل مركزي للابواب سنتر لوك، وانذار.

هيونداي اكسيل

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال يدوي 5 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تظهر خارجيًا بمصابيح حادة المظهر، وشبكة تتوسط مقدمة السيارة للتهوية، وسبوير خلفي، واصدم أمامي وخلفي بنفس لون الطلاء الخارجي للسيارة.

هيونداي اكسيل

سعر اشهر سيارة سيدان من هيونداي داخل سوق المستعمل 

 

تقدم السيارة هيونداي اكسيل والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 95 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع عبر الانترنت وبواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.

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