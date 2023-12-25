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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق قبل 2024

حصاد 2023 .. أرخص
حصاد 2023 .. أرخص السيارات كهربائية بـ 2024

جميع شركات السيارات العالمية الآن تتجه نحو التحول الكهربائي ، وذلك من اجل القضاء على انبعاثات السيارات الضارة التي تخرج من محركات الاحتراق الداخلي ، ومن هنا أيضا اتجه المواطنين عند شراء السيارات الجديدة الي شراء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات أهمها قوة محركاتها ، وتصميمها الجذاب .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أرخص السيارات كهربائية التي ستظهر في عام  2024 :

1-  شيفروليه بولت EV 1LT :

تحصل سيارة شيفروليه بولت EV 1LT علي قتها من بطارية بسعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 402 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 150 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في 7 ثواني .

شيفروليه بولت EV 1LT

سعر سيارة شيفروليه بولت EV 1LT يصل الي 27.495 ألف دولار أمريكي .

2- نيسان ليف S الكهربائية :

تستمد سيارة  نيسان ليف S الكهربائية قوتها من بطارية سعه 40 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 178 كم بالشحنة الواحدة ، وتعطي قوة تصل الي 147 حصان، وتصل سرعتها الي 96 كم/ساعة من الصفر في مدة تصل الي 7.4 ثانية .

 نيسان ليف S الكهربائية

تتوافر سيارة  نيسان ليف S الكهربائية بالأسواق بسعر 27.140 ألف دولار أمريكي .

3- ميني كوبر SE :

تعتمد سيارة ميني كوبر SE علي نظام الدفع الكهربائي لسيارة BMW i3 وتعمل علي منصة UKL2، وتحصل علي قوتها من بطارية سعه 54.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 183 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وتعطي قوة تصل الي 181 حصان، وتصل لسرعة 96 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تصل الي 7.2 ثانية .

 ميني كوبر SE 

يصل سعر سيارة ميني كوبر SE الي 30.800 ألف دولار أمريكي .

4- فيات 500 E الكهربائية :

قدمت سيارة فيات 500 E الكهربائية لأول مرة في عام 2020 ،وتمتلك فيات 500 E بطارية كهربائية يصل سعتها الي 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 260 كم/ساعة، وتعطي قوة تصل الي 118 حصان ، وتتسارع من الصفر وصولا الي 96 كم/ساعة في 8.5 ثانية .

فيات 500 E الكهربائية

يبلغ سعر سيارة فيات 500 E الكهربائية 32.500 ألف دولار أمريكي .

5- هيونداي كونا SE :

تمتلك سيارة هيونداي كونا SE  محرك ينتج قوة 201 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 291 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 420 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وتصل لسرعة 96 كم/ساعة في مدة تصل الي 6.4 ثانية .

هيونداي كونا SE

تتواجد سيارة هيونداي كونا SE في الأسواق بسعر 33.550 ألف دولار أمريكي .

6- فولفو EX30 الكهربائية :

تقطع سيارة  فولفو EX30 الكهربائية مسافة تصل الي 442 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وذلك قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتمتلك بطارية سعه 69 كيلوواط/ساعة ، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وتتسارع وصولا الي سرعة 96 كم/ساعة في مدة تصل الي 5.1 ثانية .

فولفو EX30 الكهربائية 

يبلغ سعر سيارة  فولفو EX30 الكهربائية في سوق السيارات العالمي 34.950 ألف دولار أمريكي .

7- فولكس فاجن ID.4 :

تمتلك سيارة  فولكس فاجن ID.4 محرك ينتج قوة 201 حصان ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 229 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 336 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

 فولكس فاجن ID.4 

تباع سيارة  فولكس فاجن ID.4 بسعر يصل الي 38.995 ألف دولار أمريكي .

شيفروليه بولت EV 1LT نيسان ليف S الكهربائية ميني كوبر SE فيات 500 E الكهربائية هيونداي كونا SE فولفو EX30 الكهربائية فولكس فاجن ID 4 انبعاثات السيارات

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