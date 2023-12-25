حصاد 2023.. أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق قبل 2024

جميع شركات السيارات العالمية الآن تتجه نحو التحول الكهربائي ، وذلك من اجل القضاء على انبعاثات السيارات الضارة التي تخرج من محركات الاحتراق الداخلي ، ومن هنا أيضا اتجه المواطنين عند شراء السيارات الجديدة الي شراء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات أهمها قوة محركاتها ، وتصميمها الجذاب .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أرخص السيارات كهربائية التي ستظهر في عام 2024 :

1- شيفروليه بولت EV 1LT :

تحصل سيارة شيفروليه بولت EV 1LT علي قتها من بطارية بسعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 402 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 150 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في 7 ثواني .

شيفروليه بولت EV 1LT

سعر سيارة شيفروليه بولت EV 1LT يصل الي 27.495 ألف دولار أمريكي .

2- نيسان ليف S الكهربائية :

تستمد سيارة نيسان ليف S الكهربائية قوتها من بطارية سعه 40 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 178 كم بالشحنة الواحدة ، وتعطي قوة تصل الي 147 حصان، وتصل سرعتها الي 96 كم/ساعة من الصفر في مدة تصل الي 7.4 ثانية .

نيسان ليف S الكهربائية

تتوافر سيارة نيسان ليف S الكهربائية بالأسواق بسعر 27.140 ألف دولار أمريكي .

3- ميني كوبر SE :

تعتمد سيارة ميني كوبر SE علي نظام الدفع الكهربائي لسيارة BMW i3 وتعمل علي منصة UKL2، وتحصل علي قوتها من بطارية سعه 54.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 183 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وتعطي قوة تصل الي 181 حصان، وتصل لسرعة 96 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تصل الي 7.2 ثانية .

ميني كوبر SE

يصل سعر سيارة ميني كوبر SE الي 30.800 ألف دولار أمريكي .

4- فيات 500 E الكهربائية :

قدمت سيارة فيات 500 E الكهربائية لأول مرة في عام 2020 ،وتمتلك فيات 500 E بطارية كهربائية يصل سعتها الي 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 260 كم/ساعة، وتعطي قوة تصل الي 118 حصان ، وتتسارع من الصفر وصولا الي 96 كم/ساعة في 8.5 ثانية .

فيات 500 E الكهربائية

يبلغ سعر سيارة فيات 500 E الكهربائية 32.500 ألف دولار أمريكي .

5- هيونداي كونا SE :

تمتلك سيارة هيونداي كونا SE محرك ينتج قوة 201 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 291 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 420 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وتصل لسرعة 96 كم/ساعة في مدة تصل الي 6.4 ثانية .

هيونداي كونا SE

تتواجد سيارة هيونداي كونا SE في الأسواق بسعر 33.550 ألف دولار أمريكي .

6- فولفو EX30 الكهربائية :

تقطع سيارة فولفو EX30 الكهربائية مسافة تصل الي 442 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وذلك قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتمتلك بطارية سعه 69 كيلوواط/ساعة ، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وتتسارع وصولا الي سرعة 96 كم/ساعة في مدة تصل الي 5.1 ثانية .

فولفو EX30 الكهربائية

يبلغ سعر سيارة فولفو EX30 الكهربائية في سوق السيارات العالمي 34.950 ألف دولار أمريكي .

7- فولكس فاجن ID.4 :

تمتلك سيارة فولكس فاجن ID.4 محرك ينتج قوة 201 حصان ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 229 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 336 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

فولكس فاجن ID.4

تباع سيارة فولكس فاجن ID.4 بسعر يصل الي 38.995 ألف دولار أمريكي .