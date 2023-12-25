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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| تويوتا لاند كروزر الكلاسيكية

مواصفات تويوتا لاند
مواصفات تويوتا لاند كروزر

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرازاها الجديد تويوتا لاند كروزر ، حيث تنتمي لاند كروزر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر لاند كروزر بتصميم كلاسيكي جديد ومميز .

مواصفات تويوتا لاند كروزر 

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- أبعاد تويوتا لاند كروزر :

مواصفات تويوتا لاند كروزر 

تأتي سيارة تويوتا لاند كروزر بطول 4.92 متر ، وارتفاع 1.87 متر ، وبها قاعدة عجلات بطول 2.85 متر .

- محرك تويوتا لاند كروزر :

مواصفات تويوتا لاند كروزر 

تحصل سيارة تويوتا لاند كروزر علي قتها من محرك سعه 2800 سي سي تيربو، وتخرج قوة 204 حصان، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

- مواصفات تويوتا لاند كروزر :

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر علي العديد من المميزات منها مصابيح أمامية تقع وسط إطار مربع، وبها شبكة مبرد وحروف مصممة بشكل كلاسيكي .

مواصفات تويوتا لاند كروزر 

تمتلك سيارة تويوتا لاند كروزر سبعة مقاعد بالكسوة الفاخرة، وبها قمرة قيادة رقمية، وكونسول وسطي مرتب ، و شاشة تعمل باللمس وزودت بـ مجموعة تعليق .

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