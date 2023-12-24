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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر لكزس RZ موديل 2024 بالسعودية

أسعار لكزس RZ موديل
أسعار لكزس RZ موديل 2024 الجديدة في بالسعودية

كشف وكيل سيارات لكزس في المملكة العربية السعودية عن أسعار طرازه الجديد لكزس RZ  موديل 2024 ، وتنتمي لكزس RZ الي فئة السيارات الكرس أوفر الرياضية ، وتعتبر لكزس RZ هي النسخة الأعلى من سيارتي  تويوتا bZ4x ، و سوبارو سوليتارا .

أسعار لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة في بالسعودية

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- أبعاد لكزس RZ  موديل 2024 :

أسعار لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة في بالسعودية

تأتي سيارة لكزس RZ  موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4805 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1635 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- محرك لكزس RZ  موديل 2024 الكروس أوفر :

تستمد سيارة لكزس RZ 300e موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 204 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 72.8 كيلووات، ويمكنها أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 428 كم/ساعة .

أسعار لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة في بالسعودية

وتمتلك سيارة لكزس RZ 450e محرك يعطي قوة 201 حصان، وعزم دورانها يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها محرك خلفي يعطي قوة 109 حصان ، ويصل عزم دورانه الي 170 نيوتن/متر وبها بطارية سعه 71.4 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 354 كم/ساعة .

- أسعار لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة في بالسعودية  :

أسعار لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة في بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة  لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة  تباع بسعر  206.812 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة  لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة  تباع بسعر  228.300 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة  لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة  تباع بسعر  224.437 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة  لكزس RZ  موديل 2024 الجديدة  تباع بسعر   245.925 ألف ريال سعودي .
 

تويوتا bZ4X لكزس RZ لكزس RZ موديل 2024 سوبارو سوبارو سوليتارا

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