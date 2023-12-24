مواصفات وسعر لكزس RZ موديل 2024 بالسعودية

كشف وكيل سيارات لكزس في المملكة العربية السعودية عن أسعار طرازه الجديد لكزس RZ موديل 2024 ، وتنتمي لكزس RZ الي فئة السيارات الكرس أوفر الرياضية ، وتعتبر لكزس RZ هي النسخة الأعلى من سيارتي تويوتا bZ4x ، و سوبارو سوليتارا .
- أبعاد لكزس RZ موديل 2024 :
تأتي سيارة لكزس RZ موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4805 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1635 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .
- محرك لكزس RZ موديل 2024 الكروس أوفر :
تستمد سيارة لكزس RZ 300e موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 204 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 72.8 كيلووات، ويمكنها أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 428 كم/ساعة .
وتمتلك سيارة لكزس RZ 450e محرك يعطي قوة 201 حصان، وعزم دورانها يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها محرك خلفي يعطي قوة 109 حصان ، ويصل عزم دورانه الي 170 نيوتن/متر وبها بطارية سعه 71.4 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 354 كم/ساعة .
- أسعار لكزس RZ موديل 2024 الجديدة في بالسعودية :
الفئة الأولي من سيارة لكزس RZ موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 206.812 ألف ريال سعودي .
الفئة الثانية من سيارة لكزس RZ موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 228.300 ألف ريال سعودي .
الفئة الثالثة من سيارة لكزس RZ موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 224.437 ألف ريال سعودي .
الفئة الرابعة من سيارة لكزس RZ موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 245.925 ألف ريال سعودي .