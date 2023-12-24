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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أعراض تلف بوجيهات السيارة .. تفاصيل

تعرف علي أعراض تلف
تعرف علي أعراض تلف بوجيهات السيارة

بوجيهات السيارة من أهم أجزاء الاحتراق داخل المحرك ، لأن عملية الاحتراق داخل المحرك لا يمكن أن تحدث بدون توافر البوجيهات ، حيث تعمل البوجيهات علي معادلة الضغط المناسب داخل السلندرات ، ويقوم برفع درجة حرارة مخلوط الهواء و بخار البنزين إلى درجة مناسبه للبدء في عملية التفجير و الاحتراق .

تعرف علي أعراض تلف بوجيهات السيارة

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 أعراض تلف بوجيهات السيارة 

تعرف علي أعراض تلف بوجيهات السيارة

1- ارتفاع حرارة السيارة تؤدي الي تلف البوجيهات .

2- تسرب زيت المحرك وسقوطه على البوجيهات يتسبب في تلف بوجيهات السيارة .

3- كل نوع من بوجيهات السيارة له صلاحية ومسافة سير معينة وبالتالي لا يجب الأغفال عنهم .

4- البوجيهات المقلدة وغير الأصلية تتلف بشكل أسرع من الأصلية وتتسبب في توقف السيارة عن العمل.

5- البوجيهات التالفة تؤدي الي تقطع حركة السيارة وتتسبب في توقفها تتوقف عن السير .

6- زيادة استهلاك الوقود بشكل كبير من أبرز أعراض تلف بوجيهات السيارة.

7- ضعف البوجيهات يؤدي الي ضعف تسارع السيارة .

8- البوجيهات التالفة تؤدي الي صعوبة تشغيل محرك السيارة بسبب عدم قدرة البوجيهات على توليد الشرارات اللازمة لعمل المحرك.

9- خروج دخان أسود من السيارة من علامات تلف البوجيهات وذلك بسبب عدم احتراق الوقود بشكل كامل.

أجزاء الاحتراق السلندرات الضغط المناسب بخار البنزين حرارة السيارة زيادة استهلاك الوقود معادلة الضغط المناسب

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