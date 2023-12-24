أعراض تلف بوجيهات السيارة .. تفاصيل

بوجيهات السيارة من أهم أجزاء الاحتراق داخل المحرك ، لأن عملية الاحتراق داخل المحرك لا يمكن أن تحدث بدون توافر البوجيهات ، حيث تعمل البوجيهات علي معادلة الضغط المناسب داخل السلندرات ، ويقوم برفع درجة حرارة مخلوط الهواء و بخار البنزين إلى درجة مناسبه للبدء في عملية التفجير و الاحتراق .

تعرف علي أعراض تلف بوجيهات السيارة

أعراض تلف بوجيهات السيارة

تعرف علي أعراض تلف بوجيهات السيارة

1- ارتفاع حرارة السيارة تؤدي الي تلف البوجيهات .

2- تسرب زيت المحرك وسقوطه على البوجيهات يتسبب في تلف بوجيهات السيارة .

3- كل نوع من بوجيهات السيارة له صلاحية ومسافة سير معينة وبالتالي لا يجب الأغفال عنهم .

4- البوجيهات المقلدة وغير الأصلية تتلف بشكل أسرع من الأصلية وتتسبب في توقف السيارة عن العمل.

5- البوجيهات التالفة تؤدي الي تقطع حركة السيارة وتتسبب في توقفها تتوقف عن السير .

6- زيادة استهلاك الوقود بشكل كبير من أبرز أعراض تلف بوجيهات السيارة.

7- ضعف البوجيهات يؤدي الي ضعف تسارع السيارة .

8- البوجيهات التالفة تؤدي الي صعوبة تشغيل محرك السيارة بسبب عدم قدرة البوجيهات على توليد الشرارات اللازمة لعمل المحرك.

9- خروج دخان أسود من السيارة من علامات تلف البوجيهات وذلك بسبب عدم احتراق الوقود بشكل كامل.