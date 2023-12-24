زيادة 50 ألف جنيه.. سعر نيسان سنترا 2024 الجديد بمصر

زيادات أسعار السيارات لم تتوقف حتي الآن ومازالت في ارتفاع مستمر، وذلك ولكن الزيادات السعرية أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين بسبب قلة إنتاج السيارات من قبل المصانع الكبرى، وذلك يعود الي عدم مشاكل تعرض لها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية.

أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في شهر ديسمبر الجاري

- محرك نيسان سنترا موديل 2024 :

أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في شهر ديسمبر الجاري

خزان وقود سيارة نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة يصل سعته الي 52 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتستهلك من الوقود 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعه سنترا القوي الي 180 كم/ساعة .

- أبعاد سنترا موديل 2024 السيدان :

أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في شهر ديسمبر الجاري

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 46715 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، بها قاعدة عجلات بطول 4615 مم .

- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في شهر ديسمبر الجاري :

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 في شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر 821 ألف جنيه ، بدلاً من 771 ألف جنيه، بزيادة تصل إلي 50 ألف جنيه .

أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في شهر ديسمبر الجاري

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 في شهر ديسمبر الجاري تباع بسعر 849 ألف جنيه ، بدلاً من 799 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه .