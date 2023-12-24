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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تستهدف إنتاج سيارات كهربائية بأسعار ميسورة

صدى البلد

من بين شركات صناعة السيارات القديمة التي تدخل عالم السيارات الكهربائية، لم ينتج سوى عدد قليل منها عددًا كبيرًا من السيارات الكهربائية التي لاقت استحسانًا مثل شركة هيونداي. 

 

نالت سيارات Ioniq 5 وIoniq 6 الثناء من الخبراء والعملاء على حدٍ سواء. من المقرر أن تتوسع مجموعة Ioniq في السنوات القادمة، وواحدة من أكثر المركبات الجديدة إثارة للاهتمام قيد التطوير هي طراز المبتدئين.

 

كانت شركة صناعة السيارات الكورية منفتحة تمامًا بشأن نواياها لإطلاق سيارة كهربائية للمبتدئين. في منتصف عام 2022، كشف رئيس قسم التسويق في هيونداي موتور أوروبا، أندرياس كريستوف هوفمان، أن الشركة تعمل على سيارة كهربائية جديدة بأسعار معقولة لمنافسة سيارات مثل فولكس فاجن ID.2 وإصدارات سكودا و كوبرا القادمة. وأضاف أن الهدف لهذه السيارة سيكون سعرًا يبدأ من حوالي 20 ألف يورو (22 ألف دولار).

 

وقال أمام مؤتمر أوتونيوز أوروبا في براج: "الجميع في الصناعة يعلمون أن الهدف من هذا النوع من المركبات هو 20 ألف يورو".

 

إذًا، ما الذي يمكن أن نتوقعه من ايونك الجديد، والذي يُحتمل أن يُسمى ايونك 2، وبالنسبة للمبتدئين، نعلم أنه سيتم دعمها من خلال منصة الجيل الثاني من السيارات الكهربائية للشركة، والمعروفة باسم البنية المعيارية المتكاملة (IMA). 

 

تحل هذه المنصة محل منصة الوحدة الكهربائية العالمية (E-GMP) الحالية التي تستخدمها أمثال Ioniq 5، وIoniq 6، وKia EV6، وGenesis GV60، وسيتم استخدامها بواسطة 13 طرازًا جديدًا من طرازات السيارات الكهربائية من مجموعة هيونداي موتورز حتى عام 2030.

 

ادعت هيونداي أن منصة IMA تمثل "تقدمًا كبيرًا" مقارنة بـ E-GMP وستكون أرخص بكثير بفضل وفورات الحجم الأكبر. سيكون IMA أيضًا مرنًا للغاية وسيشمل "جميع فئات المركبات تقريبًا، بدءًا من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة والكبيرة وحتى الشاحنات الصغيرة". 

 

وأكدت هيونداي أيضًا أنها تعمل على بطاريات جديدة متقدمة من النيكل والمنجنيز والكوبالت (NMC) وفوسفات الحديد الليثيوم (LFP) لسياراتها الكهربائية المستقبلية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد أي منهم ستعتمدها أيونك 2.

 

في حالة ما إذا كان الطراز الجديد ينافس بالفعل فولكس فاجن ID.2، فسيكون أصغر بكثير من كل من أيونك 5أيونك 6. ومن غير الواضح ما هو اتجاه التصميم الذي ستتخذه العلامة التجارية مع السيارة، نظرًا لمدى الاختلاف الكبير بين أيونك 5و أيونك 6.

هيونداي فولكس فاجن اوروبا Ioniq 5 Kia EV6 Genesis GV60

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