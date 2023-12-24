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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان قشقاي تظهر من جديد بزيادات سعرية

أسعار نيسان قشقاي
أسعار نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها من جديد

اختفت الكثير من طرازات السيارات من السوق المصري ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي أثرت علي عدم توافر إصدارات السيارات لدي الوكلاء والموزعين .

 وجاءت هذه الأزمات بسبب نقص العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار .

أسعار نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها من جديد

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غابت سيارة نيسان قشقاي في شهر يوليو من عام 2022 ولم تتواجد في الأسواق منذ ذلك الحين ، ولكن الآن تم الإعلان عن ظهورها من جديد ولكن بزيادات سعرية " أوفر برايس " .

- مواصفات نيسان قشقاي الجديدة :

أسعار نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها من جديد

تحتوي سيارة  نيسان قشقاي موديل 2022 علي العديد من التكنولوجيات منها، بلوتوث، نظام تحكم في عجلة القيادة، و AUX، وUSB، ومرايات كهربائية، ونظام قفل للأبواب باللمس، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وفرش من الجلد، وكراسي كهربائية، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، وقفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية، ومقاعد كهربائية .

- محرك  قشقاي الجديدة مويل 2022 :

أسعار نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها من جديد

عزم دوران سيارة  نيسان قشقاي الجديدة يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 148 حصان، وتحتوي علي محرك 1300 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.9 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها من جديد :

أسعار نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها من جديد

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها تباع بسعر مليون و 341 ألف جنيه، بدلا من 579 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 762 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2022 يصل سعرها الجديد الي مليون و 406 ألف جنيه، بدلا من 614 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 792 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من نيسان قشقاي الجديدة موديل 2022 تباع بسعر مليون و 477 ألف جنيه، بدلا من 640 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 823 ألف جنيه .

نيسان قشقاي قشقاي الجديدة محرك قشقاي الجديدة مويل 2022 أسعار نيسان قشقاي موديل 2022 بعد عودتها

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