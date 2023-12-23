نيسان صني 2023 كسر زيرو بهذا السعر

تعد السيارة نيسان صني N17، من أبرز سيارات السيدان في الشارع المصري، حيث اكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة، نسبة للعديد من المقاومات، بالاضافة إلى سعرها المناسب ضمن الفئة الاقتصادية، ومساحتها الداخلية الرحبة، واحتوائها على حزمة من التجهيزات بحسب كل فئة.

وظهرت السيارة نيسان صني N17 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، حيث تباع تحت حالة "كسر الزيرو"، مع مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وضمن طرازات الفئة الثالثة موديل 2023.

نيسان صني موديل 2023

وتحتوي السيارة نيسان صني موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على، وسائد هوائية أمامية بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وخاصية التحكم في المرايات الجانبية من الداخل "كهربائيًا"، وحساسات ركن خلفية.

نيسان صني موديل 2023

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2023 ريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق السيارة، مع فتح حقيبة التخزين ايضا، ووجود مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، سبويلر خلفي مدعوم باشارة STOP، مصابيح ضباب أمامية، زجاج خلفي مظلل.

نيسان صني موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة نيسان صني موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

1500 CC.

قوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار.

سرعة قصوى 180 كم/س

استهلاك وقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان صني موديل 2023

سعر السيارة نيسان صني موديل 2023 حالة "كسر الزيرو"

تباع السيارة نيسان صني موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بسعر يبلغ 680 الف جنيه.