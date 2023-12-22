عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في مصر .. صور

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2024

ارتفعت رسميًا اسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024، وذلك عن الفئات المتاحة محليًا، حيث وصل إجمالي الزيادات إلى 50 الف جنيه، حيث تبدأ اسعار الفئة الأولى من 821 الف جنيه بدلاً من 771 الف جنيه، وحتى 849.500 جنيه للفئة الثانية.

ارتفاعات تصل لـ65 ألف جنيه .. أسعار نيسان صني الجديدة

نيسان في الصدارة..حجم مبيعات السيارات اليابانية والكورية والصينية خلال 2023

أسعار نيسان صني 2024 في مصر.. بعد الأوفر برايس

نيسان صني كسر زيرو الفئة الثالثة .. بأفضل سعر في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 بعد زيادات ديسمبر، بالإضافة إلى أبرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

 نيسان سنترا موديل 2024 

مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024

 

  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • القوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل السرعات CVT أوتوماتيك.
  • نوع الدفع "أمامي".
  • السرعة القصوة تصل لـ 180 كم/س.
  • زمن التسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
 نيسان سنترا موديل 2024 
  • وسائد هوائية لحماية المقاعد الامامية.
  • قفل مركزي للابواب.
  • مرايات جانبية كهربائية التحكم.
  • نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات.
  • مكيف هواء.
  • انذار مانع للسرقة.
 نيسان سنترا موديل 2024 
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.
  • زر تشغيل المحرك وايقافه.
  • حساسات حركة خلفية.
  • كاميرا.
  • مصابيح ضباب.
  • جنوط.
 نيسان سنترا موديل 2024 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 بعد زيادات ديسمبر 

 

الفئة الأولى نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 821 ألف جنيه بدلاً من 771 ألف جنيه.

الفئة الثانية نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 849.500 ألف جنيه بدلاً من 799.500 ألف جنيه.

 نيسان سنترا موديل 2024 
نيسان سنترا تقنية الفار الأسعار الرسمية الاسعار الرسمية الجديدة اسعار نيسان سنترا اسعار نيسان اسعار نيسان سنترا موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

موضوعات متعلقة

ارتفاعات تصل لـ65 ألف جنيه .. أسعار نيسان صني الجديدة

نيسان في الصدارة..حجم مبيعات السيارات اليابانية والكورية والصينية خلال 2023

بقوة 700 حصان .. شاهد أقوى تعديل لـ مرسيدس CLK 200

أسعار جيلي كول راي الجديدة موديل 2024 .. صور

كيا بيكانتو 2023 "بحالة الزيرو" للبيع بهذا السعر

حصاد 2023 .. السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً في مصر "بالأسعار"

كيا تقدم سياتها الجديدة "سونيت" 2024 "FACELIFT" .. صور

أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

ترشيحاتنا

ذكرى الشيخ علي محمود.. ما لا تعرفه عن سيد القراء وإمام المنشدين

لدمج الترفيه بالعملية التعليمية.. قنوات مدرستنا تستعد لإطلاق لعبة «five seconds»

صاروخ .. علي معلول يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى أوراوا الياباني

2-2 .. أوراوا يعادل الأهداف أمام الأهلي في مباراة الميدالية البرونزية

مونديال الأندية| جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد الأمير عبدالله الفيصل بلقاء «أوراوا»

أخبار التوك شو| الذهب يكسر حاجز الـ3000 جنه.. والشتاء يجتاح بقوة.. والتموين تزف بشرى للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

أسباب وراء إلتهاب الأذن الوسطى.. احذرها

عشان تدفي .. طريقة عمل شعيرية باللبن

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ