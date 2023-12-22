أحدث أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في مصر .. صور

ارتفعت رسميًا اسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024، وذلك عن الفئات المتاحة محليًا، حيث وصل إجمالي الزيادات إلى 50 الف جنيه، حيث تبدأ اسعار الفئة الأولى من 821 الف جنيه بدلاً من 771 الف جنيه، وحتى 849.500 جنيه للفئة الثانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 بعد زيادات ديسمبر، بالإضافة إلى أبرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

نيسان سنترا موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024

محرك 1600 سي سي 4 سلندر.

القوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل السرعات CVT أوتوماتيك.

نوع الدفع "أمامي".

السرعة القصوة تصل لـ 180 كم/س.

زمن التسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نيسان سنترا موديل 2024

وسائد هوائية لحماية المقاعد الامامية.

قفل مركزي للابواب.

مرايات جانبية كهربائية التحكم.

نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات.

مكيف هواء.

انذار مانع للسرقة.

نيسان سنترا موديل 2024

فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

زر تشغيل المحرك وايقافه.

حساسات حركة خلفية.

كاميرا.

مصابيح ضباب.

جنوط.

نيسان سنترا موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 بعد زيادات ديسمبر

الفئة الأولى نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 821 ألف جنيه بدلاً من 771 ألف جنيه.

الفئة الثانية نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 849.500 ألف جنيه بدلاً من 799.500 ألف جنيه.