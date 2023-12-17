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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| نيسان صني 2024 الجديدة كلياً

محرك نيسان صني موديل
محرك نيسان صني موديل 2024 الجديدة

كشفت شركة نيسان عن سياراتها المتطورة والجديدة نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وتم تزويد صني موديل 2024 بمجموعة من الترقيات الجمالية والتكنولوجية .

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- محرك نيسان صني موديل 2024 الجديدة :

محرك نيسان صني موديل 2024 الجديدة

تستمد سيارة  نيسان صني موديل 2024 الجديدة  قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 118 حصان، وعزم دوران يصل الي 149 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 19.1 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان صني موديل 2024 :

تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2024 علي العديد من المميزات المتطورة منها ، تكنولوجيا نيسان للتنقل الذكي "NIM"، و نظام الفرامل الذكي في حالات الطوارئ، ونظام التحذير الذكي من الاصطدام ، و نظام التدخل الذكي عند الرجوع للخلف، ونظام التنبيه الذكي للسائق، وشاشة الرؤية الشاملة الذكية مع كشف الأجسام المتحركة، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف.

محرك نيسان صني موديل 2024 الجديدة


تظهر صني موديل 2024 بواجهة أمامية جديدة معاد تصميمها ، بالاضافة الي شبكة نيسان المميزة بشكلها الـ V-motion، وعجلات ألمنيوم جديدة مقاس 17 بوصة، وأجهزة استشعار لركن السيارة، ونظام تنبيه خاص بالمقاعد الخلفية، ونظام تثبيت السرعة، وبها شاحن اللاسلكي، ومنفذ شحن USB-C، ونظام للتحكم الديناميكي بالسيارة "VDC"، ونظام المساعدة في صعود المنحدرات، ومرايات خارجية للرؤية الخلفية قابلة للطي و التعديل إلكترونيًا وتتضمن مؤشرات انعطاف جانبية.

نيسان صني موديل 2024 الجديدة


وزودة نيسان صني أيضا بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، واتصال سلس بـ Apple CarPlay وAndroid Auto، ومصابيح أمامية LED الأوتوماتيك ، وبها عجلات معدنية مقاس 17 بوصة، ومصابيح خلفية مميزة، وشبك أمامي فريد من نوعه.

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