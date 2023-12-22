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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 120 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك للبيع| تعرف عليها

بـ 120 ألف جنيه ..سيارات
بـ 120 ألف جنيه ..سيارات هاتشباك للبيع| اعرف مواصفاتهم

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بسبب التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالمياً ومن ضمن الإصدارات المعروضة للبيع سوزوكي ماروتي، وفيات أونو، ودايهاتسو شاريد، ورينو 5، وجيلي فروتي .

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1- سوزوكي ماروتي موديل 2009 :

زودت سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2009 بناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الرمادي ، وبها محرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 78 ألف/كم، وبها رخصة سيارة لمدة سنتين ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

محرك سوزوكي ماروتي موديل 2009

يصل سعر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2009 داخل سوق السيارات الي 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

2- فيات أونو موديل 2007 :

تحصل سيارة فيات أونو موديل 2007 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

 محرك فيات أونو موديل 2007

سعر سيارة فيات أونو موديل 2007 يصل الي 115 ألف جنيه، داخل سوق السيارات المستعمل ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- دايهاتسو شاريد موديل 1991 :

تنقل قوة سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1991 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الكحلي ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1000 سي سي ، وتمكنت شاريد من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

محرك دايهاتسو شاريد موديل 1991

يبلغ سعر سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1991 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي .

4- رينو 5 الهاتشباك موديل 1987 :

تستمد سيارة رينو 5 موديل 1987 قوتها من محرك سعه 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

 محرك رينو 5 الهاتشباك موديل 1987 

تتواجد سيارة رينو 5 موديل 1987 داخل سوق السيارات المصري بسعر يصل الي 105 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة وأداء محرك السيارة .

5- جيلي فروتي الصينية موديل 2004 :

تنتمي سيارة جيلي فروتي الصينية موديل 2004 لفئة السيارات الهاتشباك، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانا داخلية، وبها رخصة سارية .

محرك جيلي فروتي الصينية موديل 2004

تتوافر سيارة جيلي فروتي الصينية موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .

ماروتي موديل 2009 أونو موديل 2007 شاريد موديل 1991 رينو 5 الهاتشباك موديل 1987 فروتي الصينية موديل 2004

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