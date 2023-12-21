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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جلوري 330S بالأوفر برايس الجديد

مواصفات دفسك 330S
مواصفات دفسك 330S العائلية

أسعار السيارات الجديدة تشهد ارتفاعات مستمرة ، وذلك يعود الي الأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي خلال الفترة الماضية ، وأثرت تلك الأحداث عل عدم توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، ومع ذلك يتواجد داخل سوق السيارات المصري كافة الطرازات ولكن بأسعار مرتفعة وذلك بعد إضافة أوفر برايس علي سعرها الرسمي .

مواصفات دفسك 330S العائلية

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- مواصفات دفسك 330S العائلية :

مواصفات دفسك 330S العائلية

زودت سيارة دفسك 330S العائلية موديل 2022 بالعديد من المميزات الجديدة منها، زجاج كهربائي ملون، وريموت كنترول، وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصه، وبلوتوث، ومنفذين USB وAUX، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وفرش جلدي للمقاعد، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية.

- محرك دفسك 330S الصينية موديل 2022 :

مواصفات دفسك 330S العائلية

قوة سيارة دفسك 330S الصينية موديل 2022 تصل الي 115 حصان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، مكون من 5 سرعات .

- أسعار دفسك 330S الصينية بعد الأوفر برايس :

مواصفات دفسك 330S العائلية

الفئة الألي من سيارة دفسك 330S الصينية موديل 2022 تباع بسعر 640 ألف جنيه، بدلا من 590 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 670 ألف جنيه، بدلا من 620 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بـ 695 ألف جنيه، بدلا من 625 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .

 

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