قال النائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، إن الاحتفالية المقامة لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي تشهد استقبالا يليق بمكانته التاريخية، وسط حضور أكثر من 250 شخصا من رجال الكونجرس.

أسرة السادات تحضر احتفالية الميدالية الذهبية للكونجرس

وأضاف عفت السادات، في مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، أن أسرة الرئيس الراحل تحضر بالكامل مراسم التكريم، ويرأسها المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، والذي سيلقي كلمة نيابة عن الأسرة خلال الاحتفالية.

وأوضح أن الحصول على هذه الميدالية يعد تكريما استثنائيا، نظرا لقلة عدد الشخصيات التي تحظى بهذا الوسام، مشيرا إلى أن الاحتفالية تعكس اهتماما دوليا كبيرا بالرئيس الراحل وتاريخه ودوره في تحقيق السلام.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن مراسم التكريم تشهد اهتماما من دول أوروبية، بمشاركة قادة وساسة، قائلا إن «الاحتفالية اليوم نستشعر فيها باهتمام كبير من دول أوروبية وقادة وساسة، وهتتيح لنا الفرصة».

وأكد أن هذا الحضور الدولي يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الرئيس السادات وما قدمه من إسهامات تاريخية، لافتا إلى أن تكريمه في الكونجرس الأمريكي يعكس تقديرا دوليا لشخصية تركت بصمة مؤثرة في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأوسط.