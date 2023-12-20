سيارات أوتوماتيك بـ 350 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به الكثير من السيارات التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي التنقل وقضاء احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع اوبل استرا، وهيونداي ماتريكس ، وشيفروليه أفيو، وفيات بوينتر، ورينو داستر .

1- أوبل استرا موديل 2007 :

تعرض سيارة أوبل استرا موديل 2007 للبيع باللون الرمادي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1600سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة ، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

أوبل استرا موديل 2007

سعر سيارة أوبل استرا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- هيونداي ماتريكس موديل 2002 :

تحصل سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2002 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأخضر، وتمكنت هيونداي ماتريكس من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم ، وبها رخصة سارية لمدة 5 شهور ، وبها دهانات خارجية .

هيونداي ماتريكس موديل 2002

يبلغ سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2002 داخل سوق المستعمل المصري 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

3- شيفروليه أفيو موديل 2009 :

تمكنت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الرمادي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات ، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي سيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- فيات بوينتر موديل 2010 :

تنقل قوة سيارة فيات بوينتر موديل 2010 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

فيات بوينتر موديل 2010

تتوافر سيارة فيات بوينتر موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

5- رينو داستر موديل 2015 :

تنتمي سيارة رينو داستر موديل 2015 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون البني ، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

رينو داستر موديل 2015

تتواجد سيارة رينو داستر موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وتصميمها الخارجي .