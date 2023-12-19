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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 190 ألف جنيه.. أحدث أسعار أوبل فيكترا في مصر

صدى البلد

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

 أوبل فيكترا موديل 1999

مواصفات السيارة اوبل فيكترا موديل 1999

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1994 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

 

قياسات وأبعاد السيارة أوبل فيكترا موديل 1999

الطول الكلي: 4.480 متر

العرض الكلي: 1.710 متر

الارتفاع الكلي: 1430 متر

قاعدة العجلات: 2.800 متر

وزن السيارة: 1185 كيلومتر

سعة خزان الوقود: 45 لتر

 أوبل فيكترا موديل 1999

سعر السيارة اوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق المستعمل من 190 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

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