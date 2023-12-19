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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. سيارة سكودا جديدة بخصم 70%

سيارة سكودا سوبيرب
سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

تجمع السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بين الفخامة وقوة الأداء الرياضي للعلامة التجارية الفرنسية، وتعتبر من أهم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة 70%.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات. 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 نحو بقيمة 6,712 دولارا بعد تخفيضها 70%.

سكودا سوبيرب موديل 2023 سكودا سوبيرب سكودا سوبيرب الوديعة البنكية

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