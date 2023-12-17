أخطاء في القيادة تزيد من استهلاك السيارة للوقود .. اعرفها

يرتكب العديد من سائقي السيارات بعض الأخطاء التي تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة من الوقود، قد يراها البعض غير مهمة ولطنها في غاية الأهمية، فهي مؤثرة في طريقة قيادة السيارة ولديها دور هام جداً في الحفاظ على السيارة، ومعدل استهلاك الوقود.
أسباب تؤدي لزيادة استهلاك السيارة للوقود
- عند الصعود في طريق مرتفع بالسيارة، يستحسن زيادة السرعة قبل الوصول اليه وليس أثناء صعوده.
- تلف البوجيهات (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.
- تجنب الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر..
- الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.
- تجنب الضغط على دواسة الوقود بشدة عند بداية تشغيل السيارة.
- التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30% عن المعدل الطبيعي.
- عدم غلق نوافد السيارة عند السير في الطرق السريعة، حيث يدخل الهواء الى السيارة وبالتالي تزداد مقاومته للسيارة.
- انسداد فلتر الهواء.