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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. أشهر سيارة في مصر بخصم 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا كورولا أحد أكثر السيارات طلباً ومبيعاً في السوق المصري، حيث تمتلك شعبية جارفة محليا منذ إطلاقها للمرة الأولى، ومن ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات ضمن مبادرة استيراد السيارات من الخارج، كما تم تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها 70%.

تويوتا كورولا

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

انتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

تويوتا كورولا

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة تويوتا كورولا 

تويوتا كورولا موديل 2020 بقيمة 3,228 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2021 بقيمة 3,552 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2022 بقيمة 4,323 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة 4,626 دولار.

تويوتا كورولا تويوتا تويوتا كورولا موديل 2023 كورولا استيراد السيارات وديعة بنكية

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