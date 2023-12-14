عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لا يصدق.. مواصفات أغلى سيارة في تاريخ مرسيدس مايباخ

صدى البلد

صنعت السيارة مرسيدس مايباخ Exelero بنسخة واحدة حصرية بناء على طلب شركة  Fulda، وهي شركة إطارات ألمانية تابعة لشركة Goodyear، وأرادت الشركة اختبار عائلة إطارات Carat Exelero الجديدة وطلبت من مرسيدس بناء نموذج أولي، وتم تصميمها اعتمادا على سيارة مايباخ  S-Class.

مرسيدس مايباخ Exelero

يبلغ وزن السيارة مرسيدس مايباخ Exelero نحو 5864 رطلاً (2660 كيلوجراما)، وتحتوي على مجموعة من إطارات Fulda Carat Exelero مقاس 23 بوصة بحجم 315/25 ZR 23 لجميع الزوايا الأربع.

 

محرك السيارة مرسيدس مايباخ Exelero

تعتمد السيارة مرسيدس مايباخ Exelero على محرك V12مزدوج التوربو ينتج 690 حصانًا، و 1020 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى لـ 350 كيلومتر في الساعة، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية فقط.

مرسيدس مايباخ Exelero

سعر السيارة مرسيدس مايباخ Exelero

تتراوح أسعار السيارة مرسيدس مايباخ Exelero من 8 مليون دولار حتى 10 ملايين دولار تقريبا، وتعتبر خامس أغلى سيارة في العالم لعام 2022.

مارسيدس مايباخ Exelero مرسيدس مايباخ مرسيدس مايباخ Exelero

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجوم حوثي في البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

خطوات مهمة للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة

سعر سيارة BMW 320 الجديدة في مصر

مرسيدس C-CLASS موديل 2023 بخصم 70%.. تفاصيل

سعر أرخص سيارة عائلية في السوق المصرية

هيونداي تكشف عن سعر كونا الكهربائية 2024

لادا نيفا تستعيد الـ ABS بعد عودتها للحياة

كيا تكشف عن أسعار ومواصفات سبورتاج الهجينة

للمصريين في الخارج.. فولكس فاجن تيجوان بدون رسوم او جمارك

ترشيحاتنا

الطقس لطيف .. الأرصاد: الأجواء مستقرة حتى منتصف الأسبوع القادم

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

مصرع 27 شخصًا بقصف إسرائيلي على المنازل في رفح بغزة

الأرصاد تتوقع ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة

مشروب يحمي من 4 أنواع للسرطان.. لن تتوقعه

مش بنتي.. محمد سلام يعلق على صورة انتشرت له


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ