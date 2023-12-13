عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس C-CLASS موديل 2023 بخصم 70%.. تفاصيل

صدى البلد

تقدم العلامة التجاري العريقة مرسيدس أسطولاً من أقوى السيارات في العالم، ومن بينها فئة C-CLASS، والتي تلقت تخفيضاً يصل الى 70% ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين في الخارج مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.

 

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارات مرسيدس C-CLASS

مرسيدس C180

موديل 2023 بقيمة 9,955 دولار.

 

مرسيدس C200

موديل 2023 بقيمة 10,824 دولار.

 

مرسيدس C300

موديل 2023 بقيمة 23,409 دولار.

 

C-Class مرسيدس Class مجلس الوزراء استيراد السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

موضوعات متعلقة

سعر أرخص سيارة عائلية في السوق المصرية

هيونداي تكشف عن سعر كونا الكهربائية 2024

لادا نيفا تستعيد الـ ABS بعد عودتها للحياة

كيا تكشف عن أسعار ومواصفات سبورتاج الهجينة

للمصريين في الخارج.. فولكس فاجن تيجوان بدون رسوم او جمارك

فولكس فاجن وسكودا.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

سعرها 200 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارات سكودا في مصر

سعر BMW X2 في مصر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت أسعار الفائدة

بايدن يكشف عن أكبر تهديد وجودي للبشرية في هذا العصر

مستشفى سوروكا: وصول 49 جنديا إسرائيليا مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

بـ 5.5% .. مجلس الفيدرالي الأمريكي يعلن الإبقاء على سعر الفائدة

لما حذر النبي من استخدام الأنوار في هذا التوقيت؟ سبب لا يعلمه الكثير

شاهد|جلسة تصوير لـ لاعبي الأهلي قبل لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وش السعد.. ابنة سعد الصغير بالحجاب تشعل السوشيال ميديا بعيد ميلادها

ضربوا بعض في الفندق.. صور أثارت الجدل لـ بوسي وطليقها هشام ربيع

بعد عدم ردها على سؤال "النونو".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل رفقة زوجها

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

فيديو

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ