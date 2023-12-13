مرسيدس C-CLASS موديل 2023 بخصم 70%.. تفاصيل

تقدم العلامة التجاري العريقة مرسيدس أسطولاً من أقوى السيارات في العالم، ومن بينها فئة C-CLASS، والتي تلقت تخفيضاً يصل الى 70% ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين في الخارج مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارات مرسيدس C-CLASS

مرسيدس C180

موديل 2023 بقيمة 9,955 دولار.

مرسيدس C200

موديل 2023 بقيمة 10,824 دولار.

مرسيدس C300

موديل 2023 بقيمة 23,409 دولار.