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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة عائلية في السوق المصرية

 جلوري 330S
 جلوري 330S

تعتبر السيارة جلوري 330S موديل 2022 أحد أرخص السيارات العائلية ( 7 راكب) بالسوق المصرية، وتتوفر بأربع فئات.

 جلوري 330S

تعتمد السيارة على جلوري 330S موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1240 سي سي يمكنه ضخ 88 حصان و115 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 116 حصاناً، و145 نيوتن متر، بيما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار لجميع الفئات.

 جلوري 330S

تحتوي السيارة جلوري 330S موديل 2022 على عدد من التجهيزات مثل، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية، جنوط 15 بوصة، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاصة بالفرامل، وتضم السيارة مكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، ونظام صوتي ترفيهيز

 جلوري 330S

أسعار جلوري 330S موديل 2022

الفئة الاولى "هاي لاين" جلوري 330S محرك 1240 CC بسعر 590 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية "هاي لاين" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر 620 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

الفئة الثالثة "هاي لاين غاز" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 610 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة "توب لاين" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر  625 ألف جنيه.

الفئة الخامسة "توب لاين غاز" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر بسعر 645 ألف جنيه.

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