5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب، نظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

تويوتا ستار لايت موديل 1992

تويوتا ستار لايت موديل 1992

زوّدت السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 بعدة خيارات من المحركات أبرزها محرك 1000 سي سي من 12 صبابا أو 1500 سي سي من 16 صبابا، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات.

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه.

كيا بيكانتو موديل 2009

كيا بيكانتو موديل 2009

تأتي السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 بحرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 الى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15 إلى 18 ثانية.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه.

اوبل فيكترا موديل 1999

اوبل فيكترا موديل 1999

جاءت السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل من 180 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.