عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة هذا العام | تعرف عليها

حصاد 2023 .. سيارات
حصاد 2023 .. سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة هذا العام

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة التي ظهرة في مصر لأول مرة عام 2023 ، بجانب الإصدارات المتواجدة بالسوق المصري ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

مقارنة بين جاك S2 و شيرى تيجو 3 موديل 2024| بالأسعار

أسعار جاك 2024 الجديدة بالسوق المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات جديدة قدمت في مصر خلال عام 2023 الجاري قبل نهايته من قبل شركة جاك الصينية :

1- جاك إمباو السيدان الصينية :

جاك إمباو السيدان الصينية

تستمد سيارة إمباو السيدان الصينية قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 170 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.95 ثانية.

تباع سيارة إمباو السيدان الصينية بسعر 960 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 70 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 140 ألف جنيه .

2- ايمكو الـ SUV الجديدة :

جاك إمباو السيدان الصينية

زودت سيارة  جاك ايمكو الـ SUV الجديدة بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 177 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة  جاك ايمكو الـ SUV الجديدة تباع بسعر مليون و 250 الف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 350 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 450 ألف جنيه .

3- جاك Gs3 الكروس أوفر :

 جاك Gs3 الكروس أوفر

تحصل سيارة جاك Gs3 الكروس أوفر علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.18 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.5 ثانية .

تتوافر سيارة جاك Gs3 الكروس أوفر داخل سوق السيارات بسعر 990 ألف جنيه للفئة الأولي ، و مليون و 50 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 100 ألف جنيه للفئة الثالثة ، ومليون و 200 ألف جنيه للفئة الرابعة .

4- Gs4 العائلية الجديدة :

Gs4 العائلية الجديدة

تمتلك سيارة جاك Gs4 العائلية الجديدة محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 166 حصان، ويصل عزم دورانها الي 265 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

سعر الفئة الأولي من سيارة جاك Gs4 الصينية الجديدة يصل الي مليون و 60 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 110 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي مليون و 180 ألف جنيه .

 

إمباو السيدان الصينية جاك إمباو ايمكو الـ SUV الجديدة Gs3 الكروس أوفر جاك Gs3 GS4 Gs4 العائلية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

كيفية التأكد من صلاحية مساحات الزجاج وطريقة إصلاحها

بـ150 ألف جنيه .. سيارة بحالة جيدة للبيع |اعرف التفاصيل

مع اقتراب 2024.. سيارات جديدة بالسوق المصري

مميزات فورد إيفرست 2024 الجديدة

بي إم دبليو الفئة الثامنة تظهر بهذه المواصفات

أسعار بيجو 408 بالسوق المصري في عام 2023

تعرف على كيفية تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء | تفاصيل

قبل انتهاء السنة.. سعر أودي A5 السيدان 2023 الجديدة

ترشيحاتنا

"الصندوق السيادي" وطلعت مصطفى وإيجوث .. اتفاقيات للاكتتاب على 7 فنادق تاريخية

شراكة بين القابضة للسياحة وصندوق مصر السيادي لتطوير وإدارة 7 فنادق تراثية

بالأسلحة ‏الصاروخية.. حزب الله اللبناني يستهدف مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

هل اقتربت الحرب العالمية؟| أكبر أغنياء العالم يتخفى داخل مخبأ فاخر.. شاهد ما بداخله

بعد كلمة الحوثي.. استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ يمنية

محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

تضارب أقاويل.. حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم للاندية

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ