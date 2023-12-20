حصاد 2023.. سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة هذا العام | تعرف عليها

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة التي ظهرة في مصر لأول مرة عام 2023 ، بجانب الإصدارات المتواجدة بالسوق المصري ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات جديدة قدمت في مصر خلال عام 2023 الجاري قبل نهايته من قبل شركة جاك الصينية :

1- جاك إمباو السيدان الصينية :

جاك إمباو السيدان الصينية

تستمد سيارة إمباو السيدان الصينية قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 170 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.95 ثانية.

تباع سيارة إمباو السيدان الصينية بسعر 960 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 70 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 140 ألف جنيه .

2- ايمكو الـ SUV الجديدة :

جاك إمباو السيدان الصينية

زودت سيارة جاك ايمكو الـ SUV الجديدة بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 177 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة جاك ايمكو الـ SUV الجديدة تباع بسعر مليون و 250 الف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 350 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 450 ألف جنيه .

3- جاك Gs3 الكروس أوفر :

جاك Gs3 الكروس أوفر

تحصل سيارة جاك Gs3 الكروس أوفر علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.18 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.5 ثانية .

تتوافر سيارة جاك Gs3 الكروس أوفر داخل سوق السيارات بسعر 990 ألف جنيه للفئة الأولي ، و مليون و 50 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 100 ألف جنيه للفئة الثالثة ، ومليون و 200 ألف جنيه للفئة الرابعة .

4- Gs4 العائلية الجديدة :

Gs4 العائلية الجديدة

تمتلك سيارة جاك Gs4 العائلية الجديدة محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 166 حصان، ويصل عزم دورانها الي 265 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

سعر الفئة الأولي من سيارة جاك Gs4 الصينية الجديدة يصل الي مليون و 60 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 110 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي مليون و 180 ألف جنيه .