حصاد 2023.. سيارات جديدة تدخل مصر لأول مرة هذا العام | تعرف عليها

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة التي ظهرة في مصر لأول مرة عام 2023 ، بجانب الإصدارات المتواجدة بالسوق المصري ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات جديدة قدمت في مصر خلال عام 2023 الجاري قبل نهايته من قبل شركة جاك الصينية :
1- جاك إمباو السيدان الصينية :
تستمد سيارة إمباو السيدان الصينية قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 170 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.95 ثانية.
تباع سيارة إمباو السيدان الصينية بسعر 960 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 70 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 140 ألف جنيه .
2- ايمكو الـ SUV الجديدة :
زودت سيارة جاك ايمكو الـ SUV الجديدة بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 177 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة جاك ايمكو الـ SUV الجديدة تباع بسعر مليون و 250 الف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 350 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 450 ألف جنيه .
3- جاك Gs3 الكروس أوفر :
تحصل سيارة جاك Gs3 الكروس أوفر علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.18 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.5 ثانية .
تتوافر سيارة جاك Gs3 الكروس أوفر داخل سوق السيارات بسعر 990 ألف جنيه للفئة الأولي ، و مليون و 50 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 100 ألف جنيه للفئة الثالثة ، ومليون و 200 ألف جنيه للفئة الرابعة .
4- Gs4 العائلية الجديدة :
تمتلك سيارة جاك Gs4 العائلية الجديدة محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 166 حصان، ويصل عزم دورانها الي 265 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .
سعر الفئة الأولي من سيارة جاك Gs4 الصينية الجديدة يصل الي مليون و 60 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 110 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها الي مليون و 180 ألف جنيه .