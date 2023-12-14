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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لم تصل للمليون.. سعر أغلى سيارة رياضية في مصر

جاك js4 موديل 2024
جاك js4 موديل 2024

تقدم شركة جاك الصينية، باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المحلي، سواء من فئة السيدان أو الكروس اوفر، او الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد النسخة جاك js4 هي أغلى سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر من فئة الـ SUV.

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وشهدت السيارة جاك js4 زيادة سعرية جديدة خلال ديسمبر الجاري، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة إجمالية بلغت 65 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المتوافرة منها، وعلى الرغم من هذه الزيادة لم تتخطى السيارة حاجز المليون جنيه، وتظل هي السيارة الرياضية الاغلى بين عائلة جاك.

 جاك js4 موديل 2024 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة جاك js4 الرسمي في مصر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات.

 

تتوافر السيارة جاك js4 موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وحساسات حركة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام تحكم في الطاره، سنتر لوك، انذار، جنوط رياضية، مثبت سرعة، ريموت كنترول، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية، حساسات ركن.

 جاك js4 موديل 2024 

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك js4 موديل 2024 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 147 حصان، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي.

 جاك js4 موديل 2024 

سعر السيارة جاك js4 موديل 2024 الرسمي بالسوق المصري 

 

ارتفعت اسعار السيارة جاك js4 موديل 2024 بقيمة قدرها 65 الف جنيه، حيث وصل سعرها إلى 959.900 ألف جنيه بدلاً من 894.900 ألف جنيه.

 جاك js4 موديل 2024 
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