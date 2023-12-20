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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023.. سيارات سيدان تواجده في مصر خلال 2023 تحت المليون جنيه

حصاد 2023 .. سيارات
حصاد 2023 .. سيارات تواجده خلال 2023 تحت المليون جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وخصوصا السيارات التي تنتمي لفئة السيدان ، وتوافره تلك الإصدارات بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ما اثر علي توافرها لدي الوكلاء والموزعين .

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- يعرض موقع صدى البلد مجموعة من السيارات  السيدان المتواجدة في مصر خلال 2023 وتباع بأسعار تحت المليون جنيه .

1- سيارة MG5 موديل 2023 :

تحصل سيارة MG5 موديل 2023  علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سيارة MG5 موديل 2023


تباع سيارة MG5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 850 ألف جنيه للفئة الثانية، و 890 ألف جنيه للفئة الثالثة .

2- بي واي دي f3 موديل 2023 :

قوة سيارة بي واي دي f3 موديل 2023 تصل الي 108 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

 بي واي دي f3 موديل 2023

تتوافر سيارة بي واي دي f3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 635 ألف جنيه ز

3- بيجو 301 موديل 2023 :

تتسارع سيارة بيجو 301 موديل 2023 من ضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 115 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

بيجو 301 موديل 2023

سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 699 ألف جنيه داخل سوق السيارات المصري .

4- سيتروين سي إليزيه موديل 2023 :

تحتاج سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر .

سيتروين سي إليزيه موديل 2023

السعر الرسمي لسيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 يصل الي 729 ألف جنيه .

5- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

سعه خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 يصل الي 43 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

تويوتا بيلتا موديل 2023 

تأتي سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 695 ألف جنيه .

6- شيري أريزو 5 موديل 2023 :

تستهلك سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر .

شيري أريزو 5 موديل 2023 

تعرض سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 للبيع بسوق السيارات بسعر 780 ألف جنيه .

7- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

سعه محرك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 يصل الي 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 110 حصان، وعزم دورانها يصل الي 146 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

يصل سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري الي 501 ألف جنيه .

8- فيات تيبو موديل 2023 :

محرك فيات تيبو يصل سعته الي 1600 سي سي ، ومتصل معه ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 حصان، وعزم دورانها يصل الي 152 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية .

فيات تيبو موديل 2023

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 يصل سعرها الي 950 ألف جنيه، بدون زيادات .

9- ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 :

تمتلك سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وبها قوة 76 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023  يصل الي 610 ألف جنيه .

10 - هيونداى أكسنت RB موديل 2023 :

تنتمي سيارة هيونداى أكسنت RB موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 125 حصان، وعزم دورانها يصل الي 156 نيوتن/متر .

هيونداى أكسنت RB موديل 2023

تباع سيارة هيونداى أكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه بالأوفر برايس .

MG5 موديل 2023 بي واي دي F3 موديل 2023 301 موديل 2023 سي اليزيه موديل 2023 تويوتا بيلتا موديل 2023 اريزو 5 موديل 2023 شيفروليه اوبترا موديل 2023 تيبو موديل 2023 ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 أكسنت RB موديل 2023

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