حصاد 2023.. سيارات سيدان تواجده في مصر خلال 2023 تحت المليون جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وخصوصا السيارات التي تنتمي لفئة السيدان ، وتوافره تلك الإصدارات بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ما اثر علي توافرها لدي الوكلاء والموزعين .

- يعرض موقع صدى البلد مجموعة من السيارات السيدان المتواجدة في مصر خلال 2023 وتباع بأسعار تحت المليون جنيه .

1- سيارة MG5 موديل 2023 :

تحصل سيارة MG5 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سيارة MG5 موديل 2023



تباع سيارة MG5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 850 ألف جنيه للفئة الثانية، و 890 ألف جنيه للفئة الثالثة .

2- بي واي دي f3 موديل 2023 :

قوة سيارة بي واي دي f3 موديل 2023 تصل الي 108 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بي واي دي f3 موديل 2023

تتوافر سيارة بي واي دي f3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 635 ألف جنيه ز

3- بيجو 301 موديل 2023 :

تتسارع سيارة بيجو 301 موديل 2023 من ضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 115 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

بيجو 301 موديل 2023

سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 699 ألف جنيه داخل سوق السيارات المصري .

4- سيتروين سي إليزيه موديل 2023 :

تحتاج سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 115 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر .

سيتروين سي إليزيه موديل 2023

السعر الرسمي لسيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 يصل الي 729 ألف جنيه .

5- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

سعه خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 يصل الي 43 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

تويوتا بيلتا موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 695 ألف جنيه .

6- شيري أريزو 5 موديل 2023 :

تستهلك سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر .

شيري أريزو 5 موديل 2023

تعرض سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 للبيع بسوق السيارات بسعر 780 ألف جنيه .

7- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

سعه محرك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 يصل الي 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 110 حصان، وعزم دورانها يصل الي 146 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة .

شيفروليه أوبترا موديل 2023

يصل سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري الي 501 ألف جنيه .

8- فيات تيبو موديل 2023 :

محرك فيات تيبو يصل سعته الي 1600 سي سي ، ومتصل معه ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 حصان، وعزم دورانها يصل الي 152 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية .

فيات تيبو موديل 2023

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 يصل سعرها الي 950 ألف جنيه، بدون زيادات .

9- ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 :

تمتلك سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وبها قوة 76 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 يصل الي 610 ألف جنيه .

10 - هيونداى أكسنت RB موديل 2023 :

تنتمي سيارة هيونداى أكسنت RB موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 125 حصان، وعزم دورانها يصل الي 156 نيوتن/متر .

هيونداى أكسنت RB موديل 2023

تباع سيارة هيونداى أكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه بالأوفر برايس .