نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار | تفاصيل

خلال فصل الشتاء تكثر مشاكل السيارات خصوصا عند نزول المطر ، وذلك لأن البرودة الشديدة تؤثر علي عوامل السيارة الحيوية والميكانيكية، بالإضافة إلي أن تجمعات المياه تعمل علي زيادة أعطال السيارة، لأن أغلب السيارات يفتقر معظمها لوسائل الحماية.

نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار

- نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار :

نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار

1- التأكد من سلامة الفرامل :

فرامل السيارة من الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها خلال فصل الشتاء ، وذلك لأن التوقف على الطرق المبتلة بمياه الأمطار يحتاج الي مسافة أطول وفرامل جيدة تخلو من الأعطال .

2- جودة البطارية :

نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار

بطارية السيارة من أكثر مكونات السيارة تأثرا بعوامل الجو ، بالتالي مع قدوم فصل الشتاء يجب الذهاب بالسيارة إلي أحد مراكز الصيانة للتأكد من جودة عمل البطارية وذلك بالنسبة الي البطاريات السائلة، أما البطاريات الجافة فلا تحتاج في الغالب الي صيانة إلا إذا كان جهدها منخفضًا فيعاد شحنها.

3- حالة إطارات السيارة :

نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار

إطارات السيارة من الأجزاء الهامة التي يجب مراعاتها أثناء فصل الشتاء، فكلما كانت بحالة جيدة وعمق المداس بها مناسب، كلما كان تماسك السيارة عند الكبح أفضل، ويجب إلا يقل عمق المداس عن 4 مم، وينصح باستخدام الإطارات الشتوية المخصصة للطرق الزلقة .

4- عمل أضواء السيارة بكفاءة :

نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار

ينخفض مستوى الرؤية عادتاً في الشتاء بسبب الشبورة المائية في الهواء الناجمة عن مياه الأمطار، بالإضافة إلى غروب الشمس مبكرًا، لذلك يجب على السائق فحص وظيفة جميع لمبات السيارة والتأكد من عملها بكفاءة .

5- مساحات زجاج السيارة :

نصائح هامة لتجهيز سيارتك للعمل في الأمطار

من الضروري أن يتم التأكد من صلاحية المساحات المطاطية لأنها تعمل علي توضيح مستوى رؤبة السائق أثناء السير تحت الأمطار .

