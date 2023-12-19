مميزات فورد إيفرست 2024 الجديدة

تظهر سيارة فورد إيفرست موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تعمل على مساعدة السائق على القيادة، ومن ضمن تلك المميزات مستشعر حرارة يجنب الاصطدام ويحافظ على السلامة، وأجهزة استشعار للتحكم في المناخ.

فورد إيفرست موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة فورد إيفرست موديل 2024 أيضا بـ أنظمة دفع ICE وأنظمة حرارية، وبها مستشعر يقع أسفل عنق المرآة الجانبية التي تربطها بجسم السيارة، حيث تم تصميم مستشعر درجة الحرارة في فورد إيفرست لضبط إشاراته الكهربائية بناءً على درجة الحرارة المحيطة.

فورد إيفرست موديل 2024 الجديدة

يتم توصيل هذا المستشعر مباشرة بوحدة التحكم بمكونات القوة المحركة PCM، وذلك يسمح له بإرسال بياناته إلى الأنظمة التي تعتمد على قراءة دقيقة لدرجة الحرارة المحيطة من أجل التشغيل الصحيح.

فورد إيفرست موديل 2024 الجديدة

مستشعر درجة الحرارة في سيارة فورد إيفرست يعمل على حساب المسافة بين المركبة والأجسام المحيطة بها، وذلك نظراً لأن سرعة انتقال الصوت في الهواء تتغير باختلاف درجة الحرارة المحيطة، وهذا يساعد على زيادة دقة أجهزة استشعار ركن المركبة في الطقس الحار أو البارد.

فورد إيفرست موديل 2024 تحتوي على نظام تكييف يعمل تلقائياً من أجل ضبط التبريد أو تدفئة بالمقصورة لتتناسب مع درجة الحرارة المحددة مسبقاً، وذلك عند اختيار الوضع التلقائي لنظام التحكم بالتكييف في المركبة.