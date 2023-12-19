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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 408 بالسوق المصري في عام 2023

مواصفات بيجو 408
مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية 

ظهر العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 خلال العام الجاري بمصر ، وكان من ضمن تلك السيارات بيجو 408 ، وتنتمي بيجو 408 لفئة السيارات الكروس باك .

مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية 

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أسعار بيجو 208 موديل 2024 الجديدة

- أبعاد بيجو 408 موديل 2023 الكروس باك :

مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية 

تأتي سيارة بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع  1478 مم، وبها قاعدة عجلات تصل الي 2787 مم .

- محرك بيجو 408 موديل 2023 الجديدة :

مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية 

تحصل سيارة بيجو 408 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 225 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 360 نيوتن/متر .

- مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية :

مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية 

تحتوي سيارة بيجو 408 موديل 2023 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة منها،  شاشة رئيسية مقاس 10 بوصه، ونظام معلومات وترفيه i-Connect ، وبها نظام ملاحة، ونظام Apple CarPlay ، ونظام Android Auto، وتكييف ثنائي المناطق، وبها شاشة معلومات مقاس 10 بوصه، و نظام صوت مكون من 10 سماعات .

- أسعار بيجو 408 موديل 2023 الجديدة :

مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية 

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 560 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و780 ألف جنيه .

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