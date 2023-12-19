أسعار بيجو 408 بالسوق المصري في عام 2023

ظهر العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 خلال العام الجاري بمصر ، وكان من ضمن تلك السيارات بيجو 408 ، وتنتمي بيجو 408 لفئة السيارات الكروس باك .
- أبعاد بيجو 408 موديل 2023 الكروس باك :
تأتي سيارة بيجو 408 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات تصل الي 2787 مم .
- محرك بيجو 408 موديل 2023 الجديدة :
تحصل سيارة بيجو 408 موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 225 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 360 نيوتن/متر .
- مواصفات بيجو 408 موديل 2023 الفرنسية :
تحتوي سيارة بيجو 408 موديل 2023 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة منها، شاشة رئيسية مقاس 10 بوصه، ونظام معلومات وترفيه i-Connect ، وبها نظام ملاحة، ونظام Apple CarPlay ، ونظام Android Auto، وتكييف ثنائي المناطق، وبها شاشة معلومات مقاس 10 بوصه، و نظام صوت مكون من 10 سماعات .
- أسعار بيجو 408 موديل 2023 الجديدة :
الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 560 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و780 ألف جنيه .