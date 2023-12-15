بعد أسعار ديسمبر .. بيجو 408 موديل 2024 اعرف بكام ؟

شهدت السيارة بيجو 408 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة قدرها 130 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الرياضية بالسوق المصري، وتعد هذه السيارة أحدث طرازات الاسد الفرنسي في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 408 موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 408 موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة بيجو 408 موديل 2024

محرك 1600 سي سي "تيربو" 4 سلندر.

قوة اجمالية 215 حصانا.

عزم دوران 300 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

8 غيار.

دفع أمامي.

مقاعد كهربائية

بيجو 408 موديل 2024

جنوط رياضية.

مثبت سرعة.

كاميرا خلفية.

حساسات حركة.

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

نظام صوتي ترفيهي.

بلوتوث ومدخل USB.

بيجو 408 موديل 2024

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

حساسات حركة أمامية.

نظام صوتي.

تحكم بالمناخ.

وسائد هوائية جانبية وأمامية.

مانع السرقة ايموبليزر.

نظام مكابح مانعة للانغلاق.

نظام التوزيع الالكتروني للفرامل.

بيجو 408 موديل 2024

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون و949 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و819 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2 مليون و169 ألفا و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و39 ألفا و990 جنيها.