فورد موستانج الكهربائية 2023 للبيع في مصر . كم سعرها؟

تمتلك إصدارات فورد موستانج، شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى الاداء القوي، إلى جانب القدرات العالية في التسارع والانطلاق، بالاضافة إلى التجهيزات التقنية، والشكل الخارجي الخاطف للانظار، حيث تمكنت هذه الطرازات من تحقيق ادوار البطولة في الكثير من الاعمال السينمائية.

وظهرت أحد سيارات فورد موستانج للبيع في مصر عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدم السيارة تحت موديل 2023، وأبرز مميزات هذه النسخة، تمتعها بقدرات العمل بالطاقة الكهربائية.

فورد موستانج الكهربائية 2023

وتضم السيارة فورد موستانج 2023، باقة من التجهيزات ومنها، شاشة كبيرة الحجم تتوسط قمرة القيادة يصل قياسها لـ 170 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا 360 درجة، حساسات حركة.

فورد موستانج الكهربائية 2023

وتأتي السيارة فورد موستانج 2023 بسقف بانوراما كامل، ومثبت سرعة، ومحرك بقوة 420 حصانا، مع بطارية بمدى سير يقدر بـ 450 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما تضم السيارة خارجيًا مصابيح عدوانية المظهر، وجنوط رياضية، واضاءة LED، بالاضافة إلى تمتعها بحزمة من التقنيات ومنها مثبت سرعة، مكابح عالية الاداء ومتعددة الانظمة، ادوات مساعدة قائد المركبة من تحديد المسارات، ورصد النقاط العمياء.

فورد موستانج الكهربائية 2023

سعر السيارة فورد موستانج الكهربائية 2023

ظهرت السيارة فورد موستانج الكهربائية 2023 للبيع على الانترنت في مصر، بسعر2 ميلون و300 ألف جنيه.