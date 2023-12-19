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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على كيفية تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء | تفاصيل

تعرف علي كيفيه تدفئة
تعرف علي كيفيه تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء

خلال فصل الشتاء يشعر السائق والركاب داخل المقصورة بالبرد الشديد خصوصا عند انخفاض درجات الحرارة ، وذلك يؤثر بالسلب علي السائق ما يجعله يفقد التركيز ، بالإضافة إلي أن السائق في هذه الحالة لا يمكنه مراقبة الطريق بصورة صحيحة نتيجة شعورة بالبرودة الشديدة .

 تعرف علي كيفيه تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء

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-  خطوات هامة لـ تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء :

 تعرف علي كيفيه تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء

1- عند تراكم الضباب خلال الطقس البارد علي الزجاج يجب تشغيل مزيل الضباب  لإزالته .

2- يجب تشغيل مكيف الهواء لسحب الماء الزائد من الهواء .

3- وقف دوران الهواء داخل السيارة لجلب الهواء النقي من الخارج .

4- من الضروري أن يتم فتح النوافذ قليلاً لجلب المزيد من الهواء النقي .

5- القيام بتشغيل سخان السيارة بالكامل لتدفئة الهواء بمقصورة السيارة .

 

الضباب الطقس البارد الزجاج مزيل الضباب انخفاض درجات الحرارة

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