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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لن نكبر على القيادة.. بي إم دبليو تطلق فيديو تحفيزيا لـ كبار السن

بي إم دبليو تطلق
بي إم دبليو تطلق فيديو تحفيزي لـ كبار السن

أطلقت شركة بي إم دبليو الألمانية فيديو يظهر علاقة الارتباط المستمرة بالقيادة مدي الحياة ، ويوضح الفيديو متعة الجلوس خلف عجلة القيادة مهما بلغ السن .

بي إم دبليو تطلق فيديو تحفيزي لـ كبار السن

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قامت بي إم دبليو بعمل فيديو لعالم السيارات، يجسد جوهر علاقة الحب المستمرة مدى الحياة مع القيادة، ويعرض متعة الجلوس خلف عجلة القيادة.

بي إم دبليو تطلق فيديو تحفيزي لـ كبار السن

يظهر الفيديو رجل مسن وهو برفقة ابنه عندما ذهبوا لتجديد رخصة القيادة من مكتب التراخيص، وبعد ذلك حصل المسن علي رخصة قيادته واستلمها بيده وذهب الي سيارة ابنه وجلس بجانبه.

بي إم دبليو تطلق فيديو تحفيزي لـ كبار السن

ينتقل الفيديو بعد ذلك إلى الماضي عندما جلس المسن لأول مرة خلف عجلة قيادة سيارة بي إم دبليو وانطلق في رحلات مختلفة مع ابنه.

تتخلل هذه الذكريات لقطات للأب وهو يعلم ابنه بصبر كيفية التعامل مع القيادة، ولا يضفي عليه المهارات التقنية فحسب، بل أيضًا شغفه بالطريق.

بي إم دبليو تطلق فيديو تحفيزي لـ كبار السن

عندما استعاد الأب رخصته، ذهب الاثنان في رحلة في بي إم دبليو i4 بقيادة الابن، وبعدها عرض الابن علي لوالده القيادة في مسار مغلق .

بي إم دبليو تطلق فيديو تحفيزي لـ كبار السن


القصة تعطي رسالة قوية وتؤكد أن هناك شعور يبقى إلى الأبد، حيث تلتزم بي إم دبليو بالاحتفال بمتعة القيادة في كل مرحلة من مراحل الحياة، بالإضافة الي أن ذلك الفيديو يشجع المشاهدين على الاعتزاز بالذكريات التي صنعوها على الطريق واحتضان التكنولوجيات المتطورة.

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