عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً| صور

يخت فاخر من بي ام
يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً

تعاونت شركة تايد  Tyde مع شركة  بي ام دبليو  BMW  من اجل إنتاج يخت فاخر ، ويعمل اليخت الجديد بالطاقة الكهربائية، وبتكنولوجيا الهيدروفويل للاستخدام الخاص ، ويصل طول اليخت الي 15 متر، وذلك يجعله أضخم يخت فوق سطح الماء بتقنية هيدروفويل وبشكل صديق للبيئة .

 يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً

شاهد.. ظهور بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 لأول مرة على الطريق

بي إم دبليو 118 أرخص هاتشباك 2024 | اعرف سعرها

تم أطلاق اسم  The Icon علي اليخت الجديد ، ويعمل اليخت الجديد بالعديد من التكنولوجيات التي تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة ، وحل اليخت علي جائزتي Wallpaper Smart Space Award ، وBoat Builder Award ، بالإضافة الي أن يخت  The Icon هو أول يخت فاخر مفتوح صديق للبيئة .

 يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً

ومن جانبه أوضح كريستوف بالين ، المؤسس الشريك والمدير الإداري لـ شركة تايد ، قائلاً : " اليخت الجديد الفاخر يجسد مساعينا الناجحة لتوفير خيارات مبتكرة للتنقل المستدام على المياه بشكل أنيق وفاخر، وإذا نواصل تعاوننا مع BMW ، نستعد الآن لإطلاق فئة أخرى . ويتميز الطراز الجديد بمزايا متقدمة ومستقبلية لإثراء تجربة اليخوت الموجهة للإبحار خلال النهار " .

 يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً

وأستكمل ستيفان بونيكفا ، نائب رئيس اتصالات العلامة التجارية وتجربة العلامة التجارية في BMW ، قائلاً : " يتمثل هدفنا في BMW في الاستفادة من ريادتنا في التصميم والتكنولوجيا الذكية المستخدمة في قطاع السيارات لتوفير تجربة BMW الاستثنائية في قطاع التنقل المستدام على المياه " .

تساهم BMW في هذا المشروع من خلال توفير المكونات وخبرتها الواسعة من مجال التنقل الكهربائي ، ويأتي التصميم من ستوديو "ديزاين ووركس" الإبداعي التابع لمجموعة BMW .

 يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً


يصل طول اليخت الكهربائي الجديد الي 15 متر ، ويوفر جميع وسائل الراحة الفاخرة بدون أي انبعاثات أثناء التشغيل، مع تقنية التحليق فوق سطح الماء ، حيث تستقر المركبة على زعانف تحت مستوى الماء بينما يطفو الهيكل فوق سطح الماء ، يمكن توفير ما يصل الي 80% من الطاقة .


والجدير بالذكر أن شركة TYDE و BMW يجمعوا بين منظور جديد بشأن الدفع بالكهرباء والاستدامة والابتكارات في مجال التنقل البحري .

 

Tyde BMW يخت يخت فاخر الهيدروفويل أضخم يخت فوق سطح الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

موضوعات متعلقة

سعر ألفاروميو تونالي 2024 بمصر

بحالة جيدة.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

سيارات يابانية جديدة سعرها أقل من مليون جنيه

سيارة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية تظهر لأول مرة

سعر سبورتاج 2024 هايبرد بالسعودية .. تفاصيل الـ 3 فئات

شاهد.. رولز رويس كولينان المعدلة

ملابس شتوية خطر على السائق والركاب | تفاصيل

نظام يقلل من حوادث الدراجات النارية القاتلة.. تعرف عليه| تفاصيل

ترشيحاتنا

ماذا حدث أثناء زيارة مدير الموساد الإسرائيلى إلى قطر؟

الدبابة تشتعل.. شاهد| كتائب القسام تقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

"مدرستنا بلس" و "اسأل فهيم"| التعليم تطلق تطبيقات إلكترونية لمساعدة طلاب المدارس

مصر ترسل طائرتين لتقديم الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية في الكونغو.. صور

وصفها بـ تسمم الدم.. ترامب يكرر تصريحاته المناهضة للمهاجرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

نشرة المرأة والصحة..فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد..مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب.. وتفاصيل القيمة الرسمية للدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ