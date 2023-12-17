يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً| صور

تعاونت شركة تايد Tyde مع شركة بي ام دبليو BMW من اجل إنتاج يخت فاخر ، ويعمل اليخت الجديد بالطاقة الكهربائية، وبتكنولوجيا الهيدروفويل للاستخدام الخاص ، ويصل طول اليخت الي 15 متر، وذلك يجعله أضخم يخت فوق سطح الماء بتقنية هيدروفويل وبشكل صديق للبيئة .

يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً

تم أطلاق اسم The Icon علي اليخت الجديد ، ويعمل اليخت الجديد بالعديد من التكنولوجيات التي تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة ، وحل اليخت علي جائزتي Wallpaper Smart Space Award ، وBoat Builder Award ، بالإضافة الي أن يخت The Icon هو أول يخت فاخر مفتوح صديق للبيئة .

يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً

ومن جانبه أوضح كريستوف بالين ، المؤسس الشريك والمدير الإداري لـ شركة تايد ، قائلاً : " اليخت الجديد الفاخر يجسد مساعينا الناجحة لتوفير خيارات مبتكرة للتنقل المستدام على المياه بشكل أنيق وفاخر، وإذا نواصل تعاوننا مع BMW ، نستعد الآن لإطلاق فئة أخرى . ويتميز الطراز الجديد بمزايا متقدمة ومستقبلية لإثراء تجربة اليخوت الموجهة للإبحار خلال النهار " .

يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً

وأستكمل ستيفان بونيكفا ، نائب رئيس اتصالات العلامة التجارية وتجربة العلامة التجارية في BMW ، قائلاً : " يتمثل هدفنا في BMW في الاستفادة من ريادتنا في التصميم والتكنولوجيا الذكية المستخدمة في قطاع السيارات لتوفير تجربة BMW الاستثنائية في قطاع التنقل المستدام على المياه " .

تساهم BMW في هذا المشروع من خلال توفير المكونات وخبرتها الواسعة من مجال التنقل الكهربائي ، ويأتي التصميم من ستوديو "ديزاين ووركس" الإبداعي التابع لمجموعة BMW .

يخت فاخر من بي ام دبليو متطور تكنولوجياً



يصل طول اليخت الكهربائي الجديد الي 15 متر ، ويوفر جميع وسائل الراحة الفاخرة بدون أي انبعاثات أثناء التشغيل، مع تقنية التحليق فوق سطح الماء ، حيث تستقر المركبة على زعانف تحت مستوى الماء بينما يطفو الهيكل فوق سطح الماء ، يمكن توفير ما يصل الي 80% من الطاقة .



والجدير بالذكر أن شركة TYDE و BMW يجمعوا بين منظور جديد بشأن الدفع بالكهرباء والاستدامة والابتكارات في مجال التنقل البحري .