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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ألفاروميو تونالي 2024 بمصر

أسعار ألفاروميو تونالي
أسعار ألفاروميو تونالي موديل 2024

كشف وكيل سيارات ألفاروميو عن سياراته الجديدة ألفاروميو تونالي موديل 2024 ، وتنتمي تونالي إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتظهر بشكل مميز وأنيق بفضل تصميمها الجذاب .

أسعار ألفاروميو تونالي موديل 2024

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- أبعاد ألفاروميو تونالي موديل 2024 :

تأتي سيارة ألفاروميو تونالي موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4528مم، وعرض 2082 مم، وارتفاع 1601 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- محرك ألفاروميو تونالي موديل 2024 :

أسعار ألفاروميو تونالي موديل 2024

تحصل سيارة ألفاروميو تونالي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 209 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية .

- مواصفات ألفاروميو تونالي موديل 2024 :

تحتوي سيارة ألفاروميو تونالي موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة منها ،  فرامل ABS ، وفرامل EBD ، ونظام التحكم في الجر، وفرامل للطوارئ ، ووسائد هوائية، ونظام لتذكير حزام الأمان ، وبها فرامل يد الكترونية، ونظام تحذير للنقاط العمياء، ومثبت سرعة ، ونظام لمساعد القيادة، ونظام تعليق قابل للتكيف ، وفرامل طوارئ ذاتية AEB، وبها نظام ستارت ستوب ايفو، ونظام لتحذير مغادرة المسار، وحساسات ركن أمامية وخلفية ، وكاميرا 360 درجة، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني، وحساسات للمطر.

أسعار ألفاروميو تونالي موديل 2024

بالاضافة الي عدادات مقاس  12.3 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وشاشة وسائط ترفيهية مقاس 10.2 بوصة، ونظام ملاحة، بوها نظام صوت بريميوم مكون من 9 سماعات، ونظام لتنقية الهواء ، وبها فتحات تهوية خلفية مع أزرار بعجلة القيادة، وفرش من الجلد للمقاعد، ونظام لرصد الضغط بالإطارات.

- أسعار ألفاروميو تونالي موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة ألفاروميو تونالي موديل 2024  تباع بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ألفاروميو تونالي موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 700 ألف جنيه .
 

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