جوليا أرخص سيدان تقدم من الفاروميو 2024 | سعر ومواصفات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، ويبحث المواطنون داخل سوق السيارات عن طرازات جديدة تحتوي علي مختلف أنواع التكنولوجيات المتطورة لتساعد السائقين علي إتمام عملية القيادة بكل سهولة ويسر ، وجاءت هذه السيارات لدي الوكلاء الموزعين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

الفاروميو جوليا موديل 2024

- محرك الفاروميو جوليا السيدان :

الفاروميو جوليا موديل 2024

تنتج الفاروميو جوليا موديل 2024 عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 200 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 240 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 5.2 ثانية، ويصل سعة خزا وقودها الي 58 لتر .

- أبعاد الفاروميو جوليا موديل 2024 :

الفاروميو جوليا موديل 2024

تتوافر سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4639 مم، وعرض 1873 مم، وارتفاع 1426 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2820 مم .

- وسائل السلامة بـ الفاروميو جوليا :

مقصورة الفاروميو جوليا موديل 2024

زودت سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أسعار الفاروميو جوليا موديل 2024 السيدان :

مقصورة الفاروميو جوليا موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 790 ألف جنيه .