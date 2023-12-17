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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس يقام في ذلك الموعد

تعرف علي موعد مزاد
تعرف علي موعد مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

كشفت جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس عن موعد بيع عدد من السيارات اللوط التي سيتم طرحها للبيع في مزاد علني ، وسيتم إقامة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر من العام الجاري 2023.

تعرف علي موعد مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

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ويعرض المزاد عددا غير محدود من السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان والكروس أوفر و الـ SUV ، بالإضافة إلي أن المزاد يحتوي علي عدد من السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي .

تعرف علي موعد مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

ومن ضمن السيارات المعرضة للبيع إصدارات يقدمها الصانع الألماني والصانع الكوري ، وتحتوي تلك السيارات علي تصميم مميز ومحركات قوية مما يدفع المواطنين  للمشاركة في المزاد للحصول علي تلك السيارات وأعادتها الي الحياه من جديد .

- سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس المعروضة للبيع :

- فورد إيدج موديل 2013 :

- بي إم دابليو X5 موديل 2011 :

- شيفروليه كروز موديل 2011 :

- مرسيدس فيانو موديل 2010 :

- سانج يونج أكتيون موديل 2008 :

- كيا أوبتيما موديل 2006 :

- هيونداي سوناتا موديل 2006 :

- جيب جراند شيروكي موديل 2005 :

- كرايسلر 300 موديل 2005 :

- جاجوار X-Type موديل 2001 :

- هيونداي ماتريكس موديل 2001 :

- مرسيدس CLK230 موديل 1999 :

 

فورد إيدج موديل 2013 بي إم دابليو X5 موديل 2011 شيفروليه كروز موديل 2011 سانج يونج أكتيون موديل 2008 كيا أوبتيما موديل 2006 هيونداي سوناتا موديل 2006 السيارات اللوط

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