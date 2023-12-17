مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس يقام في ذلك الموعد

كشفت جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس عن موعد بيع عدد من السيارات اللوط التي سيتم طرحها للبيع في مزاد علني ، وسيتم إقامة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر من العام الجاري 2023.

تعرف علي موعد مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

ويعرض المزاد عددا غير محدود من السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان والكروس أوفر و الـ SUV ، بالإضافة إلي أن المزاد يحتوي علي عدد من السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي .

تعرف علي موعد مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس

ومن ضمن السيارات المعرضة للبيع إصدارات يقدمها الصانع الألماني والصانع الكوري ، وتحتوي تلك السيارات علي تصميم مميز ومحركات قوية مما يدفع المواطنين للمشاركة في المزاد للحصول علي تلك السيارات وأعادتها الي الحياه من جديد .

- سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس المعروضة للبيع :

- فورد إيدج موديل 2013 :

- بي إم دابليو X5 موديل 2011 :

- شيفروليه كروز موديل 2011 :

- مرسيدس فيانو موديل 2010 :

- سانج يونج أكتيون موديل 2008 :

- كيا أوبتيما موديل 2006 :

- هيونداي سوناتا موديل 2006 :

- جيب جراند شيروكي موديل 2005 :

- كرايسلر 300 موديل 2005 :

- جاجوار X-Type موديل 2001 :

- هيونداي ماتريكس موديل 2001 :

- مرسيدس CLK230 موديل 1999 :