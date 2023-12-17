مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس يقام في ذلك الموعد

كشفت جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس عن موعد بيع عدد من السيارات اللوط التي سيتم طرحها للبيع في مزاد علني ، وسيتم إقامة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر من العام الجاري 2023.
ويعرض المزاد عددا غير محدود من السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان والكروس أوفر و الـ SUV ، بالإضافة إلي أن المزاد يحتوي علي عدد من السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي .
ومن ضمن السيارات المعرضة للبيع إصدارات يقدمها الصانع الألماني والصانع الكوري ، وتحتوي تلك السيارات علي تصميم مميز ومحركات قوية مما يدفع المواطنين للمشاركة في المزاد للحصول علي تلك السيارات وأعادتها الي الحياه من جديد .
- سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس المعروضة للبيع :
- فورد إيدج موديل 2013 :
- بي إم دابليو X5 موديل 2011 :
- شيفروليه كروز موديل 2011 :
- مرسيدس فيانو موديل 2010 :
- سانج يونج أكتيون موديل 2008 :
- كيا أوبتيما موديل 2006 :
- هيونداي سوناتا موديل 2006 :
- جيب جراند شيروكي موديل 2005 :
- كرايسلر 300 موديل 2005 :
- جاجوار X-Type موديل 2001 :
- هيونداي ماتريكس موديل 2001 :
- مرسيدس CLK230 موديل 1999 :